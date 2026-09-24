F1, Lando Norris: “Ho buone sensazioni alla guida, ma su una pista come Baku perdiamo tanto”

Comincia a rilento la tre giorni di Baku per la McLaren e nello specifico per Lando Norris, reduce da tre pole position e due vittorie (sarebbero tre, senza la sfortunata VSC di Madrid) negli ultimi quattro Gran Premi. Il campione del mondo in carica ha vissuto un giovedì difficile in Azerbaigian, perdendo alcuni giri in FP1 per un problema al fondo della sua MCL40 ed in generale accusando distacchi enormi rispetto alle Mercedes.

“È stata una giornata iniziata in salita, dato che abbiamo perso alcuni giri nella prima sessione di libere. Una situazione tutt’altro che ideale, ma la squadra ai box ha fatto un ottimo lavoro per preparare le vetture in vista della FP2, e questo è un aspetto positivo che ci portiamo dietro“, il commento del pilota inglese ai microfoni di F1 TV dopo i primi 120 minuti di prove libere.

“Nel complesso la macchina offre buone sensazioni alla guida, ma su un tracciato caratterizzato da curve lente ed un lungo rettilineo stiamo perdendo tanto e accusare un certo ritardo rende l’avvio del weekend piuttosto difficile. Ora analizzeremo a fondo i dati per capire cosa possiamo modificare in vista delle sessioni di domani, nella speranza di ridurre il gap. Continueremo a lavorare sodo, cercando di sfruttare al meglio il potenziale a nostra disposizione per il resto del weekend“, dichiara il 26enne di Bristol.