L’AN Brescia sgretola l’A-Polo Sport Management e vola allo Stage Group di Champions League

Nella seconda giornata del girone B dei preliminari di Champions League una stratosferica AN Brescia esce prepotentemente alla distanza e sgretola la resistenza dell’A-Polo Sport Management 21-17. I leoni conquistano la seconda vittoria in altrettante uscite e c’entrano così, con un turno d’anticipo, l’ingresso nello Stage Group di Champions League.

La prima frazione regala un’autentica girandola di emozioni nella quale le due contendenti provano a piazzare lo strappo per riuscire a creare fin dalle battute iniziali un divario significativo. Gli ospiti incassano il 3-0 dei padroni di casa per il 4-2, ma sono bravi a reagire con la doppietta di Del Basso che impatta sul quattro a quattro grazie al bolide dalla distanza prima che Moskov trovi il pertugio del 5-4.

La sfida continua all’insegna del costante batti e ribatti tra le due contendenti. La compagine in calottina scura trova ottime soluzioni in fase offensiva, ma, in una fase iniziale del lavoro, concede forse qualcosa di troppo in difesa. I georgiani provano lo strappo con l’uno-due Draskovic-Bitadze ribadisce il break con il nuovo acuto di Moskov prima che Ferrero, in diagonale da posizione quattro, fissi il 10-9 di metà partita.

Al rientro delle due contendenti dall’intervallo lungo i georgiani tentano l’allungo con l’uno-due dal centro firmato Bitadze-Vico per il provvisorio 12-9, ma la formazione lombarda non si scompone, continua a giocare e, sul finire della frazione, rientra sul 14-13 grazie alla doppietta di Del Basso.

L’ultima frazione regala l’autentico capolavoro dei leoni. La formazione in calottina scura impatta sul 14-14 grazie al rigore trasformato da Ferrero e nel finale mette le mani sul successo grazie al devastante 5-0 aperto dalla lunga diagonale di Leinweber, miglior marcatore dei suoi con sei centri, e chiuso dal bolide dalla distanza di Guerriero. La rete di Gardasevic serve solo a fissare le proporzioni del punteggio finale.