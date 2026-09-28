L’ammissione di Tamberi: “In due settimane ho preso chili in maniera impressionante”

Gianmarco Tamberi riesce sempre a trovare il modo per far parlare di sé. Il fuoriclasse azzurro ha pubblicato, in un post sui propri canali social, due foto che lo ritraggono decisamente diverso. Il campione marchigiano ha acquisito peso in maniera significativa. I chili in eccesso saranno poi, come di consueto, smaltiti gradualmente per tornare al massimo nei momenti cruciali della stagione. La scelta operata è delicata e non per tutti, ci sono degli specialisti che seguono attentamente Tamberi.

Sull’impressionante cambiamento avvenuto quando la stagione è terminata da appena quindici giorni: “A due settimane esatte dalla fine della stagione agonistica il cambiamento è già impressionante”.

Sulla capacità di prendere peso rapidamente: “Ormai da 15 anni a questa parte passo 10 mesi all’anno a fare sacrifici su sacrifici per rendere il mio corpo il più prestante possibile, e un intero mese a godermi la vita senza pensieri né sensi di colpa. Ogni dannato anno mi domando come sia possibile che io ci metta così tanto a perdere tutti quei chili e così poco a riprenderli tutti”.

E ancora: “Non so se sia la cosa giusta o no, ma so che per me funziona. Mi consente di ricaricare, mi consente di vivere e di non pensare solo a inseguire grandi obiettivi, ma di godermi anche il viaggio. E, soprattutto, mi consente di tornare ogni anno da questa pausa con una gran voglia di rimettermi in gioco. P.S. So bene che i mesi in un anno sono 12 e non 11, ma uno è sempre destinato alla transizione, giusto per evitare traumi mentali irreparabili causati dal passaggio immediato dalla Nutella al petto di pollo”.