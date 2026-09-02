Laguna Seca celebra Alex Zanardi intitolandogli il celebre “Cavatappi”

Ci sono luoghi che hanno fatto la storia del motorsport. Indianapolis, Monte Carlo, Monza, Silverstone o Assen, solo per citarne alcuni. Ci sono, poi, curve o tratti di un circuito che hanno scritto ancor più in maniera iconica l’epica di due e quattro ruote. L’Eau Rouge-Raidillon a Spa-Francorchamps, la storica Parabolica di Monza, le Becketts di Silverstone, gli infiniti rettilinei di Indianapolis, lo “Snake” di Suzuka o il celeberrimo “Cavatappi” di Laguna Seca.

La pista californiana, infatti, ha una curva che ha proposto momenti ed emozioni indimenticabili. Una “picchiata” strettissima in discesa letteralmente unica nel suo genere. Un punto esaltante, dove è successo di tutto. Come non citare il famoso sorpasso di Valentino Rossi su Casey Stoner nel Gran Premio di MotoGP del 2008? Anche se, ancor più mozzafiato, è stato il clamoroso attacco di Alex Zanardi su Bryan Herta nel lontano 1996 nel Gran Premio di Indycar. Il pilota bolognese tentò l’impossibile e ci riuscì, sopravanzando il rivale finendo con le quattro ruote sulla terra, controllando in modo soprannaturale la sua vettura del team Chip Ganassi ed andando quindi a completare quello che poi è stato soprannominato “The Pass”.

Sono passati 30 anni esatti da quel giorno e di cose ne sono successe. Alex Zanardi purtroppo ci ha lasciati ma il suo ricordo è ancora ben nitido in ogni parte del globo. Anche e soprattutto negli Stati Uniti dove ha corso a lungo. Per confermarlo, infatti, si è deciso di compiere un atto concreto. Il WeatherTech Raceway Laguna Seca di Monterey in California, infatti, intitolerà il “Cavatappi” (Corkscrew in lingua originale) al compianto pilota e plurimedagliato a livello paralimpico.

La cerimonia, come rivela Motorsport.com, si terrà nella giornata di venerdì con tante presenze di prestigio e andrà a completare il ricordo di Alex Zanardi che aveva già preso il via con la scritta “Ciao Alex” da parte dell’IMSA e collocata proprio nel punto che ora sarà ufficialmente rinominato “Zanardi Corkscrew”. Un tributo che si regala solamente ai più grandi ed a quei piloti che hanno saputo andare “oltre” per scrivere pagine di storia indelebili. Un modo per ribadire che Zanardi non sarà dimenticato mai, da nessuno di noi.