Lagergren e Rai davanti al debutto del BMW PGA Championship. Molto bene Filippo Celli

Duo in testa dopo il primo giro del BMW PGA Championship. A Wentworth i primi leader sono l’inglese Aaron Rai e lo svedese Joakim Lagergren, entrambi a -6 dopo un giovedì che mette insieme i nomi di due giocatori finora dalle carriere ben differenti sul DP World Tour. Ma, va sempre ricordato, siamo a Wentworth e, ancor più dopo il giovedì, tutto può cambiare col passare del tempo.

Ad inseguire sono in quattro: il massimo golfista di Svezia, vale a dire Ludvig Aberg, l’australiano Adam Scott, lo spagnolo Nacho Elvira e l’americano Ryan Gerard, tutti a -5. Ma la vera bella notizia arriva dal gruppone dei settimi, perché a -6 c’è anche il primo degli italiani, Filippo Celli. E se è vero che lui non è nuovo a trovarsi tra i big, è altrettanto vero che esserlo a Wentworth ha davvero un sapore diverso.

Assieme a Celli, la settima posizione ha davvero tantissimi occupanti: gli USA Johannes Veerman, Patrick Reed e Davis Bryant, il belga Thomas Detry, i tedeschi Nicolai von Dellingshausen e Freddy Schott, il danese Rasmus Neergaard-Petersen, il norvegese Viktor Hovland, il neozelandese Ryan Fox, il francese Antoine Rozner e lo scozzese Robert MacIntyre. 19° posto per Rory McIlroy, nel gruppone a -3.

Tra i tanti al 34° posto a -2 c’è anche Guido Migliozzi, mentre Francesco Molinari chiude la prima giornata da 56° a -1. Pari con il par e 80° Francesco Laporta, mentre è più complicata la storia per Stefano Mazzoli e Matteo Manassero, entrambi al 107° posto a +2. 124° a +4 Renato Paratore. Ma sono tanti anche i big in difficoltà: pari con il par per Matt Fitzpatrick, +1 per Tommy Fleetwood e Brooks Koepka, e addirittura +6 per Jon Rahm.