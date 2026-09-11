La semifinale di Marcell Jacobs agli Ultimate Championship: avversari, corsia, orario esatto e tempi. Sfida durissima

Marcell Jacobs è stato inserito nella seconda batteria dei 100 metri nell’ambito agli Ultimate Championship, la neonata competizione organizzata da World Athletics che garantisce un montepremi complessivo di 10 milioni di dollari e un assegno di importo pari a 150.000 dollari ai vincitori di ogni singola gara. Il velocista lombardo correrà sulla pista di Budapest alle ore 19.27 di sabato 12 settembre, i primi quattro classificati di ogni batteria si qualificheranno alla finale, prevista alle ore 20.49.

Il Campione Olimpico di Tokyo, che tornerà in scena dopo l’infortunio accusato nella finale degli Europei (dove era lanciato verso la terza affermazione continentale consecutiva), correrà in corsia 3 e se la dovrà vedere con una concorrenza di notevole spessore. Forte di uno stagionale di 9.96 (in Diamond League a Parigi) e di un personale di 9.80 (il record europeo siglato in occasione dell’apoteosi a cinque cerchi), il numero 15 del ranking dovrà fare i conti con sette avversari molto temibili.

Spaventano il nigeriano Kayinsola Ajayi (9.84 in stagione e già vincitore in Diamond League), il giamaicano Ackeem Blake (9.94) e gli statunitensi Kenneth Bednarek (9.87, lanciatissimo sul mezzo giro di pista) e Ronnie Baker (9.88), ma attenzione anche al sudafricano Akani Simbine (9.93) e al camerunense Emmanuel Eseme (9.83), mentre il colombiano Ronal Longa non ha più corso velocissimo dopo il 9.85 in altura.

Nell’altra batteria spiccano il giamaicano Oblique Seville (Campione del Mondo, 9.82 in stagione), il sudafricano Gift Leotlela e lo statunitense Travyon Bromell (9.91 per entrambi nel 2026), il botswano Letsile Tebogo (Campione Olimpico dei 200 metri), l’australiano Lachlan Kennedy (9.85), i britannici Romell Glave e Jeremiah Azu, lo statunitense Christian Coleman (9.90 in questa annata agonistica).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la composizione delle semifinali dei 100 metri agli Ultimate Championship e a che ora corre Marcell Jacobs. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Max (canale 206); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCELL JACOBS ULTIMATE CHAMPIONSHIP

Sabato 12 settembre

Ore 19.27 100 metri, semifinali – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Max

Ore 20.49 100 metri, eventuale finale – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Max

CORSIA MARCELL JACOBS SEMIFINALE ULTIMATE CHAMPIONSHIP

Corsia 3.

AVVERSARI MARCELL JACOBS

Corsia 2: Ackeem Blake (Giamaica, 9.88 di personale, 9.94 di stagionale)

Corsia 3: Marcell Jacobs (Italia, 9.80, 9.96)

Corsia 4: Kayinsola Ajayi (Nigeria, 9.84, 9.84)

Corsia 5: Akani Simbine (Sudafrica, 9.82, 9.93)

Corsia 6: Kenneth Bednarek (USA, 9.79, 9.87)

Corsia 7: Emmanuel Eseme (Camerun, 9.83, 9.83)

Corsia 8: Ronal Longa (Colombia, 9.85, 9.85)

Corsia 9: Ronnie Baker (USA, 9.83, 9.88)

PROGRAMMA MARCELL JACOBS ULTIMATE CHAMPIONSHIP: COME VEDERLO TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 per la semifinale e RaiSportHD per l’eventuale finale, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.