La sabbia rosa sarà il futuro dell’atletica? “La adoro”, esclama Iapichino. Il colore di spiagge uniche: l’esemplare in Italia

Nello sconfinato libro fotografico delle bellezze della Terra, merita il suo doveroso spazio la mitica Spiaggia Rosa. Conosciuta in tutto il mondo, è un’eccellenza della splendida Sardegna: la troviamo a Cala di Roto, a sud-est dell’isola di Budelli, nell’Arcipelago di La Maddalena. La colorazione della spiaggia emersa toglie il fiato ed è unica nel suo genere, dovuta alla presenza di gusci calcarei di Miniacina miniacea, un foraminifero che ha tra i suoi habitat anche la Posidonia oceanica, il rizoma più importante del Mar Mediterraneo.

Pensare a questa bellezza naturale, a cui è vietato l’accesso da più di trent’anni, è stato inevitabile durante la gara di salto in lungo che ha animato gli Ultimate Championship, la neonata competizione organizzata da World Athletics a cui hanno avuto diritto di partecipazione soltanto i migliori atleti del panorama internazionale, tanto da essere soprannominato il Mondiale dei Mondiali. Per l’occasione si è deciso di adottare la sabbia rosa in fondo alla pedana, dove le atlete completavano il proprio gesto tecnico.

Larissa Iapichino ha vinto la gara con un balzo da 6.90 metri piazzato all’inizio della competizione e ha chiuso un’annata di assoluto spessore, in cui si è anche laureata Campionessa d’Europa e ha siglato il record italiano (7.12, un centimetro meglio di mamma Fiona May). La fuoriclasse toscana ha espresso il proprio gradimento per la particolarità: “La sabbia rosa? La adoro. Possiamo averla più spesso?“. Ed è qui che sorge la nostra domanda: la sabbia rosa sarà il futuro dell’atletica e del salto in lungo? Sia chiaro: cambierebbe soltanto l’aspetto scenico e non muterebbe nulla sul profilo tecnico, ma potrebbe essere una bella novità per la vista.

D’altronde di spiagge rosa ce ne sono molto poche in giro per il mondo, sono quasi eccezioni e vederle nelle gare di atletica non sarebbe una cattiva idea. La Pink Beach nel parco nazionale di Komodo in Indonesia, la suggestiva Harbor Island alle Bahamas, la favolosa Horseshoe Bay alle Bermuda, la frequentata spiaggia di Balos e la magica Elafonisi a Creta, l’Isola di Santa Cruz nelle Filippine o la spiaggia di Crane alle Barbados sono altri esempi che illuminano gli occhi: cartoline da tutto il mondo.