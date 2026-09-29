La RAI farà vedere in tv gli Europei di ciclismo? Canali e possibili sovrapposizioni

Da venerdì 2 a mercoledì 7 ottobre si terranno a Lubiana, in Slovenia, gli Europei senior 2026 di ciclismo su strada: il programma, in maniera atipica, prevede prima le gare in linea, da venerdì 2 a domenica 4, e poi le prove a cronometro, mercoledì 6 (staffette) e giovedì 7 (individuali).

Il momento clou sarà senza dubbio quello riservato alla prova in linea uomini élite, che si disputerà domenica pomeriggio: visto l’orario pomeridiano non dovrebbero ripetersi sulla RAI i problemi di sovrapposizione avuti invece ai Mondiali di Montreal.

La gara dovrebbe essere seguita in maniera integrale tra Rai Sport HD (nelle fasi iniziali) e Rai 2 HD (nel tratto conclusivo), quindi non ci dovrebbero essere spostamenti sullo streaming (Rai Play Sport 1, 2 e 3), come invece accaduto per la prova in linea iridata, disputata in orario serale in Italia.

Tutte le gare degli Europei senior 2026 di ciclismo su strada saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD e Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus e HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO 2026

Venerdì 2 Ottobre

9:00 Prova in Linea Donne Under-23: 88,4 km

13:30 Prova in Linea Uomini Under-23: 141,8 km

Sabato 3 Ottobre

9:00 Prova in Linea Uomini Juniores: 110,5 km

13:30 Prova in Linea Donne Élite: 130 km

Domenica 4 Ottobre

9:00 Prova in Linea Donne Juniores: 66,3 km

12:30 Prova in Linea Uomini Élite: 196,3 km

Martedì 6 ottobre

11:30 CronoStaffetta Mista Juniores

15:00 CronoStaffetta Mista Élite

Mercoledì 7 ottobre

9:30 Cronometro Donne Juniores: 22 km

10:45 Cronometro Uomini Juniores: 22 km

12:00 Cronometro Donne Under-23: 22 km

13:00 Cronometro Uomini Under-23: 22 km

14:30 Cronometro Donne Élite: 22 km

15:30 Cronometro Uomini Élite: 22 km

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai 2 HD, Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.