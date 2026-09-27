La Quick Mill Bollate trionfa alle Italian Softball Series! Forlì battuta in gara-5!

La terza sinfonia consecutiva di Bollate. La Quick Mill ha infatti vinto le Italian Softball Series 2026, battendo nella decisiva gara-5 la Italposa Forlì con il punteggio di 6-7. Si tratta del sedicesimo scudetto complessivo per la squadra lombarda, da anni grandissima protagonista del circuito italiano ed europea.

Non poco emozionante la disputa, che ha visto un Italposa lottare fino alla fine, cedendo il passo soltanto di misura e dimostrando lo stesso carattere che aveva portato le romagnole a pareggiare i conti ripristinando la serie finale sullo 2-2. La Quick Mill è riuscita a mettere il turbo fin dalle battute iniziali, complice un singolo a sinistra di Slaba battuto nell’inning inaugurale che ha preceduto una seconda ripresa dove sono arrivati addirittura cinque sigilli, concretizzati da un singolo di Zayas Perez (due punti), un doppio di Cecchetti (un punto) ed un triplo di Bigatton.

Forlì non ci sta e tenta subito di rientrare nel match accorciando le distanze marcando due punti, per poi pareggiare conti al quarto turno, grazie a quattro allunghi che valgono il 6-6. Bollate però non si scompone, anzi incassa. Cogita, si organizza e colpisce di nuovo a fondo.

Una volta passata in attacco la Quick Mill scappa sull’8-6 con un doppio di Slaba ed un singolo di Polini, reggendo poi l’urto fino alla fine, concedendo l’ultimo timbro al sesto per il 7-8 Finale. E’ festa grande sul campo lombardo, al termine di una stagione dominata dall’inizio alla fine.