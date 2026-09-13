La Juventus crolla a Sassuolo in Serie A! Il Napoli torna a sorridere

La Juventus è crollata sul campo del Sassuolo per 3-2 nella partita di riferimento della domenica di Serie A. Dopo aver pareggiato contro il Milan, i bianconeri si sono inchinati al cospetto dei neroverdi al Mapei Stadium e sono incappati nella prima sconfitta stagionale. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 65′ con Esposito, Zhegrova ha regalato il momentaneo pareggio alla Vecchia Signora all’82mo minuto, poi botta e risposta tra Bowie e Zegrova per il 2-2 e in pieno recupero è arrivata la rete di Adzic.

Il Napoli è tornato al successo dopo un paio di stop in campionato e la battuta d’arresto contro l’Arsenal in Champions League, sconfiggendo il Bologna per 1-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio Maradona grazie alla fiammata di Lobotka al 66′. Il Lecce ha battuto il Monza per 3-2 nella sfida salvezza del pomeriggio: la doppietta di Coulibaly ha lanciato i salentini sul 3-1 dopo 21′, poi Zeballos ha accorciato le distanze allo scadere.

La Lazio si conferma in testa alla classifica con 10 punti, in attesa delle risposte di Roma e Inter (entrambe a quota 9, attese rispettivamente da Torino e Udinese lunedì sera). La Juventus si trova ora a tre punti dalla vetta, alla pari con il Sassuolo e con una lunghezza di margine sul Napoli e sul Lecce.