La delusione di Paul Seixas: “Un errore stupido. Non ho mai avuto i crampi in vita mia”

Tra i grandi delusi del Mondiale di Montreal c’è sicuramente Paul Seixas. Il francese si presentava alla gara iridata con grandi ambizioni e con la volontà di essere protagonista e di provare a vincere il suo primo titolo mondiale della carriera. Alla fine, invece, Seixas ha terminato addirittura al quindicesimo posto a quasi tre minuti da Brandon McNulty.

Delusissimo e molto arrabbiato poi al traguardo il francese, che si è sfogato davanti ai giornalisti, come ai microfoni di cyclingpro, dove Seixas esprime tutta la sua rabbia per quello che gli è capitato nel finale di corsa: “Non ho molta voglia di parlare di quello che è successo. È una vergogna quello che ho fatto oggi. Avere i crampi in questo modo è un errore da ragazzino. Non mi sono mai venuti i crampi in bici in vita mia”.

Il capitano della Francia fa tanta autocritica e si rammarica soprattutto per il lavoro dei suoi compagni: “Oggi ho commesso un errore stupido e sono estremamente deluso, ovviamente per me stesso, perché merito di essere deluso, e soprattutto per tutta la Francia e per tutta la squadra, che ha fatto un lavoro incredibile e che non merita un leader che fallisca in questo modo”.

Seixas non si dà pace e continua ad arrabbiarsi con se stesso anche a fine intervista: “Non so cosa sia successo, onestamente non voglio parlarne a caldo. Forse ho sottovalutato il modo in cui stavo sulla bici“.