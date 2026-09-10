La Coppa Sabatini parla francese con Cosnefroy. Pellizzari ripreso a 100 metri dal traguardo

Sul traguardo di Peccioli è la Francia a fare festa con Benôit Cosnefroy. Il transalpino della UAE Emirates XRG è scattato nei metri finali, raggiungendo un coriaceo Giulio Pellizzari, che aveva animato nel finale la corsa, e bruciando gli avversari conquistando la 74esima edizione della Coppa Sabatini. Un successo di forza e velocità quello del francese, il ventiduesimo della carriera ed il quinto della stagione.

La corsa toscana, partita e terminata a Peccioli dopo 197,6 km, ha visto dopo pochi chilometri la formazione di una fuga con Valentin Ferron (Cofidis) e Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort). L’azione dei due si è arrestata a 81 chilometri dal traguardo con un gruppo subito attivo in cui pian piano c’è stata selezione.

A 50 chilometri dal traguardo Samuele Battistella (EF Education – EasyPost), Aleksandr Vlasov (Red Bull – BORA – hansgrohe), Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA) e Filippo Megli (Bardiani CSF 7 Saber) hanno preso un gap sostanziale dal gruppo, affrontando da soli il muro di Peccioli. Sulla salita del primo dei tre giri del circuito finale, è stato poi Giulio Pellizzari a rompere gli indugi nel gruppo raggiungendo Molenaar e Battistella, mentre Vlasov ha perso contatto dopo una caduta.

Il gruppo sembrava aver ripreso il marchigiano prima dell’ultima salita ma Pellizzari ha tirato dritto fino a 100 metri dal traguardo. Da dietro però è scattato con forza Benôit Cosnefroy che ha bruciato l’italiano, in difficoltà per lo sforzo negli ultimi metri, conquistando la Coppa Sabatini. Nona vittoria straniera consecutiva nella corsa toscana. Francia che completa il podio con Clement Venturini (Unibet Rose Rockets) secondo e Romain Gregoire (Groupama FDJ). Quarto Christian Scaroni (XDS Astana) a cui è mancato il guizzo nel finale. Sesto Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), grande protagonista del circuito finale, ripreso a 100 metri dal traguardo.