La certezza di Rusedski: “Nel 2027 Zverev lotterà con Alcaraz e Sinner per la vittoria degli Slam”

La stagione da sogno che Alexander Zverev ha vissuto fino ad ora con la vittoria di due titoli dello Slam potrebbe trovare il degno coronamento con il raggiungimento del numero 1 del mondo. Il tedesco continua tuttavia a dividere l’opinione pubblica e a non raccogliere una fiducia unanime.

Il britannico Greg Rusedski , nell’ultima puntata del suo podcast, è intervenuto in favore del recente vincitore degli US Open e ha chiarito come dal prossimo anno la lotta per la vittoria degli Islam potrebbe allargarsi e trasformarsi in un duello a tre con Sinner e Alcaraz.

Sull’inserimento del tedesco nella lotta per la vittoria degli Slam: “L’argomentazione che viene usata era che negli Slam che ha vinto non ha dovuto battere Sinner o Alcaraz. È una sciocchezza. Bisogna vincere sette partite. Uno Slam non si vince per caso. E Zverev, in entrambi gli Slam, aveva le aspettative e la possibilità di vincerli. Inoltre, è arrivato in finale a Wimbledon. Quindi, quando arriveremo in Australia per iniziare il nuovo anno, ci sarà una sfida a tre, e Zverev è il benvenuto alla festa”.

Sulla capacità di gestire la pressione nei momenti importanti: “Non dimentichiamo che questo è il suo primo torneo dopo la Coppa Davis e dopo aver vinto lo US Open, quindi affrontare questa transizione non è facile. Sì, si è fatto prendere un po’ dal nervosismo, ma bisogna riconoscere i meriti di De Minaur. Non sono affatto preoccupato. Questo ragazzo ha vinto due Slam. Tutti possono diventare un po’ nervosi di tanto in tanto, ma lui ha superato il momento. Credo che ogni volta che ha avuto una partita decisiva per vincere la Laver Cup, abbia vinto cinque volte su cinque gli incontri decisivi per chiudere la sfida”.