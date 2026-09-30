Kyrgios cambia approccio su Sinner: “Sarà ricordato come uno dei goat”

Nick Kyrgios ha più volte criticato e attaccato Jannik Sinner, andando spesso oltre le righe e insultando il fuoriclasse altoatesino per i fatti che hanno portato alla squalifica di tre mesi a causa della positività al Clostebol. Ricordiamo uno dei passaggi: “Parliamo del numero 1 al mondo. Pensate che possa assumere un fisioterapista per centinaia di migliaia di dollari e che quest’ultimo porterà un dannato bisturi in borsa senza niente intorno? Senza una custodia? Starà lì a penzoloni? Si taglierà un dito e poi spalmerà della crema da massaggio su un taglio? Ma dai. Io pago il mio fisioterapista centinaia di migliaia di dollari. Nella sua ricerca, nei suoi anni di lavoro io metto la mia fiducia: si prende cura del mio corpo e mi assicura che non accada nulla. Jannik Sinner è il numero 1 al mondo. Pensate che non lo sapesse? Pensate che quel livello di ingenuità possa esserci quando sei il numero 1?“.

A luglio 2025, alla vigilia del trionfo del fuoriclasse altoatesino a Wimbledon, il tennista australiano rispose a una domanda su chi fosse migliore tra l’altro e lo spagnolo Carlos Alcaraz e, a sorpresa, in un’intervista con il coach Patrick Muratoglou nel podcast UTS, si espresse in questo modo: “Chi avrà una carriera migliore? Dico Sinner, perché ad Alcaraz piacciono molto le ragazze. A volte sembra distratto e gli piace molto fare festa. Ecco perché propendo per Sinner, perché è più riservato“. Negli ultimi mesi la sua voce si è raffreddata, anche perché l‘australiano è risultato positivo a un metabolita della cocaina (benzoilecgonina) in un test effettuato a Maiorca.

In una recente sessione Q&A su Instagram, Nick Kyrgios sembra avere però fatto un passo indietro e ha elogiato Jannik Sinner: “È uno dei migliori colpitori di palla che il tennis abbia mai visto. Una vera macchina da fondo campo, capace di trasformare la difesa in attacco con qualsiasi colpo. L’unico vero punto debole era il servizio, che non gli permetteva di ottenere moltissimi punti gratuiti. Ora però ha migliorato anche questo aspetto ed è diventato uno dei migliori battitori di servizio di precisione del circuito. È difficile da attaccare. Il gioco di volo non era naturale come quello di alcuni dei migliori giocatori, ma ha lavorato molto sul gioco di transizione ed è ormai a suo agio anche quando avanza verso la rete. Si muove molto bene per essere un giocatore sorprendentemente alto”.

Il già finalista di Wimbledon si è poi lasciato andare in maniera sorprendente: “Con il passare del tempo, molto probabilmente verrà ricordato come uno dei GOAT, cioè uno dei più grandi di sempre”. Ricordiamo che Jannik Sinner non disputa un incontro ufficiale dal 12 luglio, quando vinse la finale di Wimbledon contro Alexander Zverev. In seguito ha dovuto fare i conti con un problema al ginocchio e la data del suo rientro agonistico è ancora in dubbio. Kyrgios è ormai scivolato oltre la 900ma posizione del ranking ATP e in questa stagione ha giocato soltanto quattro partite in singolare tra i tornei ATP 250 di Brisbane, Stoccarda e Maiorca.