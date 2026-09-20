Kruger trionfa in Coppa del Mondo a Soldier Hollow. Schehl sempre più leader nell’Under 23 maschile

Nella penultima tappa di Coppa del Mondo, competizione disputata a Soldier Hollow, la gara Under 23 maschile del cross country parla tedesco. Benjamin Kruger conquista infatti il meritato successo grazie ad una gara d’attacco fin dalle battute iniziali, mentre Paul Schehl consolida il primato in classifica generale.

Kruger, nono in classifica generale prima della partenza, assume l’iniziativa fin dai primi metri e, dopo un paio di giri, piazza la stoccata decisiva che gli consente di piegare la resistenza dei rivali e di involarsi solitario verso la lunga cavalcata che lo conduce al traguardo con il tempo di 1:17:49.

Completano il podio il francese Nael Rouffiac che taglia il traguardo in seconda posizione in 1:18:38 e un distacco di 49’’, e lo spagnolo Alejandro Garcia Vazquez, terzo classificato a 1’21’’ dal vincitore. Deve invece accontentarsi della simbolica medaglia di legno il canadese Mika Komaniuk, quarto con un ritardo di 1’58’’.

L’americano Nicholas Konecny taglia il traguardo in quinta posizione, il suo distacco dal vincitore è di 2’09’’. Il tedesco Paul Schehl, dopo una buona partenza, perde terreno e chiude sesto con 2’19’’ di distacco dal connazionale, ma rinforza il suo primato in classifica generale. Il francese Lucas Teste taglia il traguardo in settima posizione, 2’21’’ il suo distacco dal vincitore, davanti al danese Gustav Pedersen e allo svedese Leo Lounela. La Top 10 si chiude con la decima posizione dell’elvetico Nicolas Halter, decimo con 3’09’’ di ritardo.