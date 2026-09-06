Kimi Antonelli trionfa a Monza: “Un sogno che si realizza”

Kimi Antonelli ha trasformato il Gran Premio d’Italia 2026 in una pagina destinata a rimanere nella storia della F1. Sul circuito di Monza, il pilota della Mercedes ha firmato un’impresa straordinaria, conquistando la vittoria dopo essere partito dalla 19ª posizione in griglia.

Un successo dal peso particolare anche per il pubblico italiano, che ha potuto finalmente tornare a celebrare un pilota di casa sul gradino più alto del podio di Monza, interrompendo un digiuno che durava dal 1966.

La gara di Antonelli è stata costruita già prima del via, con una scelta strategica tanto rischiosa quanto ambiziosa. In accordo con il Team Principal Toto Wolff, il bolognese ha deciso di montare la quinta Power Unit della stagione, accettando così la penalità in griglia nella consapevolezza che Monza, per caratteristiche del tracciato e possibilità di sorpasso, rappresentasse uno dei circuiti più favorevoli per tentare una rimonta.

E quella rimonta è arrivata con una velocità impressionante. Fin dalle prime fasi della corsa, Antonelli ha imposto un ritmo aggressivo, risalendo rapidamente il gruppo e liberandosi di Lindblad e Gasly. Poi, in appena due giri, sono arrivati i sorpassi pesanti su Lewis Hamilton, suo compagno di squadra, al 12° giro, e su Oscar Piastri alla tornata successiva. In soli 18 giri, il pilota Mercedes è riuscito così a trasformare una partenza dal fondo in una concreta candidatura alla vittoria.

Il momento più delicato è arrivato però quando la gara sembrava poter sfuggire di mano. Ripensando a quella fase, Antonelli ha raccontato tutta la tensione vissuta al volante a caldo: “È stato un momento difficile, pensavo di poter fare la curva, poi sono andato sulla ghiaia. Pensavo di aver perso l’opportunità, ma sono riuscito a vincere“.

La svolta definitiva è arrivata dopo la ripartenza. Antonelli ha capito di avere una possibilità concreta e, soprattutto, ha avuto la lucidità per sfruttarla. “Dopo la ripartenza sapevo di avere una chance, ci ho creduto quando mi sono trovato dietro George, ma è stato difficile prendersi un vantaggio. Comunque avevo gomme più fresche e sono riuscito a vincere“. Una gestione intelligente della gara, unita alla maggiore freschezza degli pneumatici, gli ha permesso di costruire il margine necessario per difendersi fino alla bandiera a scacchi.

Alle sue spalle hanno chiuso George Russell, secondo con l’altra Mercedes, e Max Verstappen, terzo al volante della Red Bull. Antonelli ha così completato una delle rimonte più spettacolari della stagione, davanti a un pubblico di Monza letteralmente in delirio. Un risultato che assume ancora più valore considerando il difficile weekend della Ferrari: Charles Leclerc è stato costretto al ritiro già al secondo giro dopo essere finito contro le barriere, mentre Lewis Hamilton ha terminato in sesta posizione.

Al termine di una giornata irripetibile, l’emozione del pilota italiano è stata evidente. “Incredibile, sono felicissimo. Non avrei mai potuto immaginare di essere qui, sono molto felice“.

Quella di Monza è inoltre la settima vittoria stagionale di Kimi, un successo che consolida ulteriormente la sua leadership nel Mondiale e certifica la dimensione ormai raggiunta dal giovane pilota bolognese. Un traguardo che lui stesso ha descritto con parole semplici, ma particolarmente significative: “Un sogno che si realizza e non avrei mai potuto farlo senza i miei cari e il mio team. Ora mi godo il momento“.