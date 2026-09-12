Kimi Antonelli svetta anche in FP3 a Madrid. Ferrari competitiva, ma Hamilton va a muro

Kimi Antonelli continua a fare la voce grossa ed è il più veloce anche nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2026, quattordicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. In una FP3 vissuta a singhiozzo dai piloti a causa delle bandiere rosse provocate dagli incidenti di Oliver Bearman (quasi allo scadere) e soprattutto di Lewis Hamilton (che ha interrotto il turno per oltre mezz’ora), il bolognese della Mercedes ha fissato il nuovo limite al Madring in 1’32″797.

Il leader del campionato si è confermato estremamente competitivo nella simulazione di qualifica con gomme soft e resta dunque uno dei grandi favoriti per la pole position, ma i distacchi tra big sono minimi e tutto può succedere in una qualifica che si preannuncia caotica e ricca di variabili sul nuovo circuito semi-cittadino progettato presso la Fiera di Madrid.

Ferrari può sorridere per il secondo posto di Charles Leclerc (che monta un motore vecchio e senza ADUO 2) a 166 millesimi, ma si lecca le ferite per il crash di Hamilton che ha danneggiato la sua SF-26 saltando la seconda parte della sessione. Buon passo avanti rispetto al venerdì per McLaren, con Oscar Piastri terzo a 0.189 e Lando Norris quarto a 0.236 dopo aver perso tutta la FP2 a causa di un problema al cambio.

Quinta piazza a 0.375 dalla vetta per la Red Bull di Max Verstappen, solido dall’inizio del weekend ma apparentemente senza i picchi di rendimento necessari per tenere il passo degli altri top team sul giro secco. In difficoltà George Russell, solo sesto con l’altra Mercedes a 702 millesimi dal compagno di squadra non migliorandosi nell’ultimo run con gomme soft nuove.

CLASSIFICA FP3 GP SPAGNA F1 2026

1. Kimi ANTONELLI (Mercedes) 1:32.797

2. Charles LECLERC (Ferrari) +0.166

3. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.189

4. Lando NORRIS (McLaren) +0.236

5. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.375

6. George RUSSELL (Mercedes) +0.702

7. Liam LAWSON (Red Bull Racing) +1.105

8. Nico HULKENBERG (Audi) +1.136

9. Lewis HAMILTON (Ferrari) +1.487

10. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.491

11. Franco COLAPINTO (Alpine) +1.549

12. Esteban OCON (Haas F1 Team) +1.633

13. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.684

14. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.708

15. Yuki TSUNODA (Racing Bulls) +1.768

16. Pierre GASLY (Alpine) +2.174

17. Fernando ALONSO (Aston Martin) +2.223

18. Carlos SAINZ (Williams) +2.667

19. Lance STROLL (Aston Martin) +2.773

20. Sergio PEREZ (Cadillac) +3.644

21. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.873

22. Alexander ALBON (Williams) –