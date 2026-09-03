Kimi Antonelli si prepara per la rimonta a Monza: “Avrò meno pressione, obiettivo top5 e oltre…”

Andrea Kimi Antonelli si è presentato sereno ma carico ai nastri di partenza del fine settimana di casa, ovvero del Gran Premio d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza il leader della classifica generale sarà chiamato alla grandissima impresa dato che, suo malgrado, sarà costretto a scattare dal fondo dello schieramento per colpa della penalizzazione di 20 posizioni dovuta all’utilizzo della quinta unità motore della sua stagione.

Il pilota bolognese, quindi, dovrà correre in difesa nella gara di casa, cercando di non perdere troppi punti nei confronti dei rivali per il titolo. Dopo la trasferta olandese il fresco ventenne comanda con 242 punti contro i 183 del compagno di team George Russell e di Lewis Hamilton. Quarta posizione per un rivitalizzato Lando Norris con 159 punti, davanti a Charles Leclerc quinto con 155 e Max Verstappen sesto con 112.

Nell’incontro con i media di oggi, Andrea Kimi Antonelli ha iniziato ovviamente dalla penalità che lo costringerà alla grande rimonta: “Quando me l’hanno detto non è che l’abbia presa proprio con felicità, ma era la scelta più giusta, qui a Monza è facile superare e l’obiettivo è risalire fino alla top 5 o anche oltre, è possibile. Di sicuro sarà un fine settimana un po’ strano, perché so già di scattare ultimo. Ma questo potrebbe farmi divertire di più e mi aiuterà ad affrontare questo GP con più leggerezza, ma è chiaro che io non vorrei mai partire da quelle posizioni. Bisogna però pensare al Mondiale e non alla singola corsa”.

Il bolognese sta facendo grandissime cose e potrebbe riportare il titolo iridato in Italia dopo 73 anni ma, ovviamente, Monza è sinonimo di Ferrari: “Qui il tifo è gigantesco, e la maggior parte tiene per la Ferrari però ci sono io in classifica davanti con la Mercedes, quindi per molti non è facile. Ma, ripeto, voglio pensare solo a divertirmi e a portare a casa il miglior risultato possibile. E soprattutto non cambia a Monza dove sarò in modalità full attack, ovviamente usando la testa. Non è che alla prima staccata voglio fare strike”.

Anche per questo motivo il lavoro in casa Mercedes sarà ben chiaro: “Ci concentreremo al massimo sul passo gara, già sapendo che il risultato delle qualifiche sarà ininfluente. Gli avversari? La McLaren ha fatto un grosso passo in avanti, ma noi non portiamo aggiornamenti dal Canada e dovremo capitalizzare ogni risultato. Norris è in una forma strepitosa, ma anche la Ferrari qui andrà molto veloce con il nuovo motore”.