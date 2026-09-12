Kimi Antonelli secondo in qualifica a Madrid: “Ho faticato a trovare il giusto bilanciamento”

Kimi Antonelli partirà dalla prima fila in occasione del GP di Spagna, atto numero quattordici del Mondiale 2026 di Formula 1 attualmente in fase di svolgimento presso il Madring, nuovo circuito di Madrid. Come sempre positiva la prestazione del leader della classifica piloti, costretti a cedere il passo al solo Lando Norris.

Per la precisione, il bolognese ha accusato un gap di +0.011 rispetto al rivale papaya, poleman di giornata con il tempo di 1:31.824. Terzo posto invece per Max Verstappen (Red Bull), il quale con un distacco di 0.140 ha completato la seconda fila con la Ferrari di Lewis Hamilton (+0.189).

Una volta intervenuto al parco chiuso, Kimi ha commentato quanto fatto: “Ho fatto davvero di tutto per fare la pole position – ha detto Antonelli – ma bisogna fare i complimenti a Lando Norris ed al suo team. Personalmente ho faticato a trovare il giusto bilanciamento, con questa pista calda non è stato facile mettere tutto insieme. Domani cercheremo di fare il nostro meglio“.

Ricordiamo che, al momento, l’azzurro viaggia con 267 punti in classifica con una distanza importante sul compagno di squadra George Russell (201) che, oggi, si è dovuto accontentare della sesta posizione. Al terzo posto c’è invece Hamilton, il quale vanta 191 punti.