Kimi Antonelli recita il mea culpa: “Un errore inutile, sono molto arrabbiato. Domani proverò la rimonta”

Il primo vero e grande errore stagionale per il leader della classifica generale. Andrea Kimi Antonelli, infatti, ha chiuso anzitempo le sue qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato cittadino di Baku il pilota bolognese ha commesso un pasticcio nella Q1, andando a colpire il muretto interno di curva 1, lesionando la sua gomma anteriore sinistra. Stop inevitabile e sabato rovinato.

La pole position è andata al suo vicino di box George Russell in 1:42.526 con un margine di vantaggio di 837 millesimi su Charles Leclerc, terza posizione per Oscar Piastri a 838 mentre è quarto Isack Hadjar a 974. Quinta posizione per Lando Norris a 1.146, sesta per Lewis Hamilton a 1.332 mentre è settimo Pierre Gasly a 1.521. Ottava posizione per Max Verstappen a 1.555 mentre si ferma in 16a proprio Andrea Kimi Antonelli.

Al termine del venerdì di Baku il pilota del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sinceramente sono molto arrabbiato perché ho commesso un errore abbastanza inutile, subito così. Si poteva evitare molto facilmente. Penso sia un vero peccato finire così subito queste qualifiche. Domani, però, farò di tutto per rifarmi”.

La gara, con il via fissato per le ore 13.00 italiane, lo vedrà ancora in rimonta in stile Monza? “Vediamo in primo luogo cosa decideremo di fare con la Power Unit, dato che potremmo anche decidere di sbloccare un altro motore. In ogni caso cercherò di recuperare il più possibile. Una vittoria? Credo sia molto difficile, George Russell va davvero forte in questo weekend”.