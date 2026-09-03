Kimi Antonelli pronto alla sfida di Monza: “Partirò ultimo, ma la top-5 è fattibile”

Kimi Antonelli non si nasconde: nonostante la penalità che lo costringerà a partire dal fondo della griglia nel Gran Premio d’Italia, il pilota Mercedes guarda alla gara di Monza con fiducia. L’obiettivo è sfruttare al massimo il weekend e trasformare una situazione complicata in un’opportunità per lavorare sul passo gara.

Antonelli sarà regolarmente in pista in qualifica, ma la sostituzione della power unit comporterà la partenza dall’ultima posizione. Una penalità pesante soprattutto perché arriva nel suo appuntamento di casa, ma il giovane italiano prova a guardare il lato positivo: “Mi darà modo di focalizzarmi sul setup per il passo gara. Scontare una penalità così importante nel GP di casa non è il massimo, ma noi guardiamo al campionato e questa è una delle migliori piste dove farlo” (fonte: ANSA).

La partenza dal fondo, inoltre, potrebbe alleggerire la pressione sulle sue spalle: “Partendo in fondo sento meno pressione, sono più leggero, mi divertirò ancora di più. Certo, avrei preferito partire in pole“.

L’ambizione, però, resta alta. Antonelli ritiene possibile una rimonta importante e indica anche la top-5 come un traguardo alla portata. Il pilota Mercedes è pronto ad affrontare la gara con un atteggiamento aggressivo, ma senza perdere lucidità: “Sarò in modalità ‘full attack’, ma con la testa: non farò strike alla prima curva“. Una battuta pronunciata con il sorriso, accompagnata dalla consapevolezza che a Monza sarà necessario trovare il giusto equilibrio tra aggressività e gestione della gara.

Il quadro tecnico lascia prevedere una sfida particolarmente serrata. Kimi si aspetta una McLaren competitiva dopo il salto di qualità mostrato nelle ultime gare e vede anche la Ferrari tra le protagoniste sul circuito brianzolo: “La McLaren ha fatto grandissimo step in avanti dopo l’Ungheria con un nuovo pacchetto, ci aspettavamo la crescita degli altri team. La Ferrari a Monza sarà molto forte con il nuovo motore. Sarà una gara tirata“.

In qualifica potrebbe inoltre entrare in gioco la possibilità di aiutare il compagno di squadra George Russell con la scia. Antonelli non esclude questa eventualità, pur sottolineando che ogni decisione verrà presa all’interno del team: “Non è scontato ma potrebbe succedere. Ne parleremo internamente e ci faremo trovare pronti“.