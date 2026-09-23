Kimi Antonelli pronto alla sfida: “A Baku voglio ripetermi”

Kimi Antonelli si prepara a una delle fasi più intense della stagione. Il weekend di Baku scatterà con un giorno d’anticipo rispetto al consueto, una particolarità che il pilota Mercedes guarda anche in prospettiva: “Siamo tutti in anticipo di un giorno perché si corre di sabato. In realtà è un vantaggio, perché ci permetterà di spostarci in Malesia con un giorno di anticipo e di abituarci meglio al fuso orario“.

Dopo l’Azerbaijan arriverà infatti Sepang, prima del successivo appuntamento di Singapore. Tre circuiti molto diversi, che Antonelli attende con curiosità: “Non vedo l’ora di correre su tutti e tre i tracciati e vedere a che punto saremo rispetto ai nostri avversari“. A Baku le aspettative sono positive, soprattutto per le caratteristiche della Mercedes sulle curve lente, anche se l’attenzione resta rivolta agli aggiornamenti della Red Bull e alla competitività di McLaren e Ferrari.

In Malesia debutteranno invece le novità aerodinamiche Mercedes, attese dal Gran Premio del Canada. Antonelli non nasconde l’entusiasmo: “Finalmente. Non posso lamentarmi perché fino adesso le cose sono andate molto bene anche senza sviluppi, però non vedo l’ora di provare come risponderà la vettura“. Il simulatore ha dato indicazioni incoraggianti, ma “finché non lo vivi realmente in pista non lo puoi sapere“.

Sepang potrebbe inoltre regalare la prima gara bagnata dell’anno. Una prospettiva che Antonelli accoglierebbe volentieri: “Mi piacerebbe. Prima della fine della stagione vorrei fare almeno qualche giro sul bagnato“. Finora la pioggia ha infatti risparmiato la Formula 1 anche nei weekend tradizionalmente più esposti al maltempo.

La gestione delle energie sarà altrettanto importante in una sequenza così ravvicinata di gare. “L’organizzazione sarà fondamentale“, spiega Antonelli, che punta su allenamento, alimentazione e adattamento rapido ai diversi fusi orari. A Singapore arriverà subito dopo la Malesia anche per abituarsi al caldo e all’umidità.

Nel weekend di Marina Bay tornerà inoltre la Sprint. Un formato che il pilota italiano apprezza, pur con qualche riserva: “Mi piace, è divertente e crea un po’ di sorprese. Però non penso sia adatto a tutti i weekend. A Monaco, per esempio, non l’avrei fatto“.

Prima di pensare a Singapore, però, c’è Baku. E l’obiettivo di Antonelli è quello di prolungare il momento positivo della Mercedes: “Provare a ripetere quello che abbiamo fatto negli ultimi due Gran Premi“.