Kimi Antonelli pensa già a domani: “Dovrò stare attento in partenza e poi proverò a rimontare dando tutto”

Andrea Kimi Antonelli sapeva che avrebbe vissuto delle qualifiche del Gran Premio d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, assolutamente particolari. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza, infatti, il padrone di casa per eccellenza non ha potuto dare la caccia alla pole position vista la penalizzazione di 20 posizioni che domani lo farà arretrare in coda al gruppo. Per questo motivo il bolognese ha cercato di dare una mano a George Russell a livello di scia, ma le sorprese non sono mancate.

Davanti a tutti, infatti, partirà Pierre Gasly che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:21.786 con 60 millesimi di vantaggio su George Russell, mentre Oscar Piastri è terzo a 180 con Charles Leclerc quarto a 218. Quinto Lewis Hamilton a 225, sesto Max Verstappen a 284, settimo Andrea Kimi Antonelli a 307 mentre è ottavo Franco Colapinto a 434. Nono Lando Norris a 470, mentre completa la top10 Arvid Lindblad a 500.

Al termine delle qualifiche odierne il pilota del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Ovviamente la sessione è stata condizionata dal fatto che domani avrò 20 posizioni di penalità in griglia e ho cercato di fare il massimo sia per me sia per il team. Non siamo riusciti a centrare la pole position, ma complimenti a Gasly perché ha fatto qualcosa di eccezionale”.

Ultima battuta sulla gara di domani: “Il mio fine settimana è stato tutto in direzione del Gran Premio. Ho lavorato quasi esclusivamente sul passo gara e, per quanto visto ieri, abbiamo un ritmo importante. Ovviamente dovrò stare attento al via e non rischiare troppo. Dovrò fare tanti sorpassi, ma siamo sulla pista ideale da quel punto di vista. Vedremo sino a dove potrò arrivare”.