Kimi Antonelli non ha dubbi: “Ferrari ha fatto un passo avanti con il nuovo motore, sarà una sfida serrata”

Kimi Antonelli ha vissuto un venerdì anomalo a Monza, lavorando quasi esclusivamente in ottica gara e tralasciando di fatto la preparazione in vista della qualifica di domani. Il leader del Mondiale di Formula Uno è già certo infatti di partire in fondo alla griglia causa penalità per aver montato questo weekend la quinta power unit stagionale sulla sua Mercedes.

“È fantastico essere qui e il supporto che ho ricevuto è stato incredibile. Oggi è stato un giorno diverso dai soliti venerdì, perché mi sono concentrato prevalentemente sui long run. È stato un po’ strano, non voglio mentire. Ma è stato una buona giornata, abbiamo collezionato tanti dati e adesso non vedo l’ora di tornare in pista“, racconta il ventenne emiliano a fine FP2 (fonte: Motorsport.com).

Antonelli ha sfruttato la simulazione di passo gara anche per capire la gestione dell’energia da parte delle altre vetture in attesa della rimonta che dovrà effettuare domenica: “Monza è una pista dove puoi fare tante cose diverse. Nei long run di oggi ho guardato cosa facevano le macchine che trovavo davanti a me, come usavano il deployment dell’energia, dove la usavano e cosa facevano di diverso rispetto a ciò che facevamo noi, ed è stato interessante. Ecco perché abbiamo collezionato tanti dati“.

Kimi, parlando dei valori in campo odierni, ha sottolineato il progresso prestazionale delle Ferrari con la nuova power unit aggiornata ADUO 2: “Di sicuro la Ferrari ha fatto un bel passo avanti con il nuovo motore che ha portato qui. Ora la velocità è molto simile alla nostra e sappiamo quanto vadano forte in curva. Sarà una sfida serrata per la pole domani“.