Kimi Antonelli memorabile! Da diciannovesimo a primo in 18 giri! Rimonta indelebile a Monza

Kimi Antonelli ha confezionato un numero ai limiti dell’impensabile, oltre il surreale, oltre qualsiasi sogno recondito, oltre ogni limite, come se fosse un videogiochi. Da diciannovesimo a primo in diciotto giri in occasione del GP d’Italia, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza e dove il pilota italiano ha sciorinato tutto il suo mirabolante talento al volante della Mercedes, rendendosi protagonista di una rimonta già consegnata alla storia della massima formula automobilistica.

Nei primi tre giri, Kimi Antonelli è riuscito a operare sette sorpassi e a portarsi in 13ma posizione, al momento in cui è stata esposta la bandiera rossa per il brutto incidente occorso a Charles Leclerc alla Curva Alboreto (la mitica Parabolica). L’interruzione è durata trenta minuti e si è ripartiti da fermi, con il bolognese in dodicesima piazzola: dalla decima alla sesta fila, riducendo il distacco dalla vetta grazie allo stop.

Kimi Antonelli rimane su gomme gialle e scatta a razzo, superando Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Franco Colapinto (uscito di pista), risalendo in ottava posizione. L’azzurro si trova alle spalle della McLaren di Lando Norris, intensifica il ritmo, supera Lindblad e poi Gasly, al dodicesimo giro sorpassa anche Lewis Hamilton di forza e alla tornata successiva svernicia anche Oscar Piastri, issandosi in terza piazza.

Il leader del Mondiale si trova a un secondo e mezzo da Max Verstappen e George Russell, li va a riprendere, sorpassa Verstappen nel corso del sedicesimo giro e balza in seconda posizione dietro al compagno di squadra. Inizia la bagarre tra le Frecce d’Argento e al diciottesimo giro arriva la manovra di lusso da parte di Kimi Antonelli, che attacca Russell e si porta al comando della gara!

Inizia un’intensa lotta tra i due compagni di squadra, poi il team principal Toto Wolff ordina di fare ritmo per distanziare Verstappen. In quel momento Russell è in testa davanti ad Antonelli, i due piloti sono su strategia diversa (il britannico con gomma hard) e al 29mo giro l’italiano rientra ai box, montando gomma media nuova. Riprende la pista in quinta posizione con quindici secondi di ritardo da Russell e deve rtipartire la rimonta per sognare in grande.