Kimi Antonelli: “Il Madring è una vera sfida per noi piloti, mi sta piacendo”

Kimi Antonelli ha firmato il miglior tempo assoluto del venerdì tra i muri del Madring, nuovo circuito semi-cittadino costruito presso la Fiera di Madrid che ospita questo weekend il Gran Premio di Spagna 2026, quattordicesima tappa del Mondiale di Formula Uno. Il bolognese della Mercedes è stato il più veloce nella simulazione di qualifica con gomme soft effettuata in FP2, girando in 1’33″662 e precedendo per poco più di un decimo le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

“È il nostro primo giorno in pista a Madrid ed è un circuito davvero interessante su cui guidare. È una vera sfida per noi come piloti, con molte curve ad alta velocità e i muri vicini. Devi essere molto preciso con le tue linee e bravo a frenare. È molto facile andare al bloccaggio, dato che ci sono molti punti in cui si frena e si gira il volante contemporaneamente. È una sfida divertente e che mi sta piacendo“, ha dichiarato il leader del campionato dopo i primi 120 minuti di attività al Madring.

“Abbiamo avuto un buon primo giorno qui, ma c’è ancora molto lavoro da fare prima del resto del weekend. Sarà difficile trovare il compromesso tra il giro singolo ed il passo gara: sarà probabilmente una vera sfida. Questo rende ancora più importante il nostro lavoro nelle FP3 in vista delle qualifiche. Al tempo stesso dobbiamo appunto preparare altrettanto bene la macchina per il passo gara“, il commento del ventenne emiliano.