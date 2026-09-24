Kimi Antonelli: “Ho perso tanti giri oggi, ma abbiamo fatto un buon recupero. Mi sono sentito bene in macchina”

Va in archivio un giovedì complicato a Baku per Kimi Antonelli, che ha totalizzato solamente 25 giri tra prima e seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaigian 2026 di F1. Il pilota bolognese è stato appiedato dalla sua Mercedes dopo 25 minuti in FP1 per un problema idraulico che ha causato successivamente (in seguito all’utilizzo degli estintori per spegnere un principio di incendio) dei danni anche alla power unit, sostituita in via precauzionale prima della FP2.

“Abbiamo cercato di fare il massimo con quello che avevamo. Abbiamo perso tanti giri nel primo turno di prove libere e poi ancora una ventina di minuti nel secondo turno, il che non è mai ideale su un circuito cittadino, ma nel complesso abbiamo poi fatto un buon recupero. Mi sono sentito piuttosto bene in macchina. Sicuramente ci sono alcuni aspetti da migliorare ma guardiamo con fiducia a domani“, dichiara il ventenne di Casalecchio di Reno ai microfoni di F1 TV.

“Quando mi sono fermato in pista al mattino ho messo un po’ di fretta ai commissari perché la macchina stava andando un po’ a fuoco e volevo che usassero rapidamente gli estintori, ma per fortuna abbiamo limitati i danni. I commissari hanno fatto quello che potevano“, afferma il leader del campionato a proposito di quanto avvenuto in mattinata dopo il problema tecnico che l’ha fermato.

Il vice-team principal Bradley Lord ha poi aggiunto, come riporta Motorsport.com: “La macchina è tornata ai box, credo, 15 minuti dopo la fine della sessione, ed era pronta a scendere in pista proprio mentre usciva la bandiera rossa in FP2. I meccanici hanno fatto un lavoro pazzesco per sostituire il motore, togliere quello vecchio e montare quello nuovo. Nessuna penalità, perché è uno già presente nella rotazione“.