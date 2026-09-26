Kimi Antonelli guarda avanti dopo Baku: “Farò in modo di rimettere le cose in ordine”

Kimi Antonelli ha minimizzato i danni nel weekend di Baku, in Azerbaigian, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito cittadino azero, il leader del campionato ha concluso al quinto posto al termine di un fine settimana complicato, caratterizzato dai problemi tecnici sulla sua Mercedes durante le prove libere e dall’errore commesso in qualifica.

In un GP che ha visto il trionfo del compagno di squadra George Russell, autore di un weekend impeccabile, Antonelli deve guardare al bicchiere mezzo pieno. Il quinto posto gli consente infatti di mantenere un margine di 66 punti su Russell nella classifica generale.

Ai microfoni di Sky Sport, il pilota bolognese ha analizzato con grande onestà un fine settimana al di sotto delle aspettative: “Oggi non avevo il passo dei week end scorsi, ma è stato così un po’ per tutto il fine-settimana qui a Baku. E’ stato un appuntamento in salita, con i problemi tecnici in FP1 e FP2, poi c’è stato anche l’errore nelle qualifiche. Il week end peggiore dell’anno, ma questo è uno di quei giorni dove devi essere contento per un quinto posto, considerando il passo che avevo e quello che è successo con la Safety Car e il danno al fondo. Non sono contento per come ho guidato, ma farò il modo di tornare al mio livello nel prossimo GP“.

Il pilota italiano ha poi affrontato anche il tema della power unit e dell’ipotesi di sostituirla per avere maggiore spunto: “Cambiare la power unit per avere più spunto? Volevo cambiarla, ma non eravamo pronti per fare questo. E’ un peccato perché l’avrei presa molto volentieri, ma alla fine dei conti è andata così. Russell ha fatto un week end fantastico, ma il prossimo farò in modo di rimettere le cose in ordine“, ha concluso Antonelli, volendo riscattarsi nel prossimo round in Malesia (2-4 ottobre).