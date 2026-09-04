Kimi Antonelli, casco speciale a Monza: l’omaggio a Valentino Rossi e all’Italia

Kimi Antonelli celebra il suo primo GP d’Italia da leader del Mondiale con un casco speciale ispirato a Valentino Rossi. Disegnato da Aldo Drudi, storico autore dei caschi del nove volte campione del mondo, il progetto riprende l’iconografia dell’“italiano medio” utilizzata da Rossi al Mugello nel 2002.

Sole e Luna, colori tricolori e vignette dedicate agli stereotipi italiani, dalla pizza al caffè, fino al mandolino e al calcio, costruiscono un omaggio ironico e fortemente identitario. Sul retro, Rossi raffigurato mentre porta Antonelli sulle spalle aggiunge un evidente significato simbolico: quello di un ideale passaggio di testimone tra due generazioni del motorsport italiano.

“Era un mio desiderio speciale poter correre con un casco ispirato a quelli di Vale. Quando mi hanno proposto il casco del Mugello 2002 ho subito capito che era quello giusto. Un grazie a Valentino Rossi per questa opportunità speciale, è un onore“, ha raccontato Antonelli.

Il tributo arriva però in un weekend complicato sul piano sportivo. La Mercedes numero 12 dovrà infatti partire dal fondo della griglia per la penalità legata alla sostituzione della quinta power unit. Per Antonelli, dunque, Monza sarà tanto una celebrazione delle proprie radici quanto una prova di carattere: il casco racconta il passato, la pista gli chiederà di costruire il futuro.