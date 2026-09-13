Kimi Antonelli ammette: “Meritava Norris, ma portiamo a casa questa vittoria. Non voglio fare calcoli”

Kimi Antonelli non si nasconde dietro la retorica della vittoria facile. Al termine di un Gran Premio di Spagna tutt’altro che lineare, il pilota della Mercedes ha scelto di raccontare soprattutto la complessità di una gara nella quale, prima ancora della prestazione pura, è stato necessario amministrare ritmo e pneumatici.

Il successo sul nuovo circuito cittadino del Madring di Madrid, l’ottavo della stagione, consolida ulteriormente la sua leadership mondiale e porta a +81 punti il margine sul compagno di squadra George Russell.

“È stata una gara difficile, non lineare. Ho pensato soprattutto a gestire le gomme“, ha spiegato Antonelli a fine gara. Il bolognese, scattato dalla seconda posizione dopo aver mancato la pole per appena 11 millesimi, ha dovuto attendere il momento giusto per trasformare il potenziale della Mercedes in un nuovo successo.

La svolta è arrivata durante la Virtual Safety Car, sfruttata alla perfezione dal muretto della Stella a tre punte per permettere ad Antonelli di portarsi davanti a Lando Norris. Da quel momento, il ventenne italiano ha dovuto fare i conti con la pressione degli inseguitori e con la necessità di preservare le gomme senza perdere il controllo della gara. Una gestione che, ancora una volta, ha evidenziato la maturità raggiunta dal pilota Mercedes.

E proprio Norris è stato il primo pensiero di Antonelli dopo la bandiera a scacchi. Nonostante l’ottava vittoria stagionale, l’italiano non ha nascosto una certa amarezza per il modo in cui è maturato il successo: “Oggi non è stato bello come altri successi, perché la vittoria se la meritava Lando“.

Antonelli ha preferito riconoscere il valore dell’avversario, senza però rinunciare alla consapevolezza del risultato ottenuto: “Comunque ce la prendiamo, ma dobbiamo continuare a spingere“.

La doppietta di successi tra Monza e Madrid rappresenta infatti un passaggio pesante nella corsa al titolo. In una sola settimana Antonelli ha trasformato un momento già positivo in una vera fuga, approfittando anche della domenica complicata vissuta dai principali rivali.

Eppure, nonostante una classifica che gli consente ormai di guardare tutti dall’alto, Antonelli non sembra intenzionato a cambiare atteggiamento. “Non voglio gestire o fare calcoli, continuo a spingere e a godermi ogni GP. Poi vedremo a fine anno“.

Ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “Come detto, non è stato il modo in cui avrei voluto vincere, ma quest’oggi abbiamo fatto la differenza con la comunicazione da parte nostra. Poi è una ruota gira e a noi è andata bene. Bisogna sempre cercare di massimizzare. Non è stato facile fare tutti quei giri alle spalle di Leclerc, in attesa della sua sosta. Quando è entrato, sono riuscito a impostare il mio passo“.