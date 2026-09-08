Karen Khachanov: “Tutto cambia in poco tempo se credi in te stesso”

Karen Khachanov, dopo aver rimontato uno svantaggio di due set a uno, supera Learner Tien e si qualifica per i quarti degli US Open. Il russo raggiunge i quarti di finale di un torneo dello Slam per la settima volta in carriera e si giocherà il pass per la semifinale nella sfida con il belga Alexander Blockx. In conferenza stampa il russo non ha nascosto la sua soddisfazione per l’importante risultato ottenuto.

Sull’andamento della partita: “È stato incredibile, una partita incredibile in generale per quanto riguarda il livello fisico e mentale. Ci siamo spinti al massimo, diciamo. Sì, sono molto contento di aver passato il turno. Soprattutto perché ho avuto alcune sconfitte difficili in partite al meglio dei cinque set”.

Sull’importanza della vittoria: “Questa vittoria è davvero speciale. Abbiamo giocato per la prima volta l’uno contro l’altro. In realtà, ci siamo allenati insieme proprio questa settimana, dopo le nostre partite di primo turno: era la prima volta che avevamo occasione di allenarci insieme”.

Sulla capacità di variare il gioco come strada verso la vittoria: “Alla fine, la differenza è minima, ovviamente. È sempre una questione di scelta: rischiare di più oppure decidere di giocare con maggiore prudenza e costringere l’altro a sbagliare. È sempre un’incognita. Sono molto contento di aver variato molto. Ho cercato di dominare fin dall’inizio. Ho rischiato. Ho provato a giocare in modo aggressivo, a modo mio. Credo che, dal mio punto di vista, questa sia stata la differenza verso la fine della partita. Mi sono lanciato di più”.

Il valore del risultato dopo un periodo difficile della propria carriera: “Ovviamente sono qui nei quarti di finale. Cosa posso dire? Credo che prima del torneo avessi detto che era stato un anno complicato, in un certo senso, perché durante tutti questi anni sono stato costantemente solido. Sapete, sono stato tra i primi dieci, sono entrato nella top 10, sono stato tra i primi 15, tra i primi 20, per un periodo molto lungo. Sì, c’erano alcuni dubbi. Questa stagione ci sono stati più alti e bassi. Ma guardate, questa è la bellezza del tennis: se ti metti nella giusta prospettiva e credi in te stesso, tutto può cambiare in una settimana”.