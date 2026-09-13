Kenneth Bednarek stravolge i 200 metri con un tempo da dream runner e avvicina i miti. Doppietta da 300.000 dollari

Kenneth Bednarek ha firmato una splendida doppietta agli Ultimate Championship, portandosi a casa un assegno complessivo da 300.000 dollari, proprio come la connazionale Melissa Jefferson-Wooden. Ieri sera aveva piazzato il colpaccio battendo il giamaicano Oblique Seville sui 100 metri, superando il Campione del Mondo sul rettilineo con un rilevante 9.85. Oggi ha rispettato il pronostico della vigilia sul mezzo giro di pista e ha definitivamente scacciato la nomea dell’eterno secondo, dopo due argenti olimpici e due argenti mondiali sulla sua distanza dell’elezione.

Il 27enne statunitense non ha avuto un ottimo tempo di reazione (0.171), ma poi ha spinto in maniera incisiva in curva e sul rettilineo è sgusciato via di forza, sfoderando una classe e un’eleganza con pochi eguali nel circuito internazionale e con cui ha illuminato il ribattezzato Mondiale dei Mondiali. Kenneth Bednarek si è imposto con un superbo 9.52 con 0,1 m/s di vento contrario sulla pista di Budapest, siglando la miglior prestazione mondiale stagionale e diventando il settimo uomo della storia in questa disciplina, migliorando di cinque centesimi il personale siglato due anni fa a Zurigo.

L’americano si è messo in scia al connazionale Erriyon Knighton (19.49) e al botswano Letsile Tebogo (19.46), in una lista in cui campeggia Usain Bolt con 19.19, a precedere il connazionale Yohan Blake (19.26) e lo statunitense Noah Lyles, l’uomo più veloce degli ultimi tre lustri con il 19.31 corso nel 2022. Oggi si sono accodati Tebogo (19.76 per il Campione Olimpico di Parigi 2024) e lo statunitense Courtney Lindsey (19.79), sotto i venti secondi anche il sudafricano Sinesipho Dambile (19.91) e il canadese Andre De Grasse (19.92).