Kelly Doualla onora la maglia e vince i 100 metri ai Societari dopo l’estate da volto simbolo

Kelly Doualla ha deciso di onorare la maglia del Cus Pro Patria Milano, la realtà per cui è tesserata, e ha preso parte ai Campionati di Società Allievi, risultando il volto simbolo della Finale Oro in quel di Majano (in provincia di Udine). Dopo essersi laureata Campionessa d’Europa U18 sui 100 metri e aver conquistato la medaglia di bronzo sul rettilineo ai Mondiali U20, la sedicenne lombarda si è prodigata in uno degli ultimi impegni di questa annata agonistica, aprendo il fine settimana nella sua specialità di elezione.

L’allieva di coach Walter Monti si è imposta al piccolo trotto con il tempo di 11.64 (0,1 m/s di vento a favore), lasciandosi alle spalle Gaia Bonato (12.03) e Martina Morello (12.36). L’importante non era correre il crono a effetto, ben lontana dalle manifestazione di riferimento di questa annata agonistica e una fase di scarico in vista dell’inverno che servirà a preparare il 2026, ma portare a casa il massimo di punti per la sua società.

Kelly Doualla ha siglato il record europeo per minorenni con la zampata da 11.14 in quel di Rieti, dove diventò la seconda italiana di sempre a livello assoluto (alla pari con Manuela Levorato e alle spalle solo della primatista Zaynab Dosso), e a Eugene ha conquistato anche la medaglia d’oro con la 4×100 mista. Dopo gli show giovanili tra luglio e agosto, l’azzurra aveva gareggiato lo scorso 30 agosto a Brescia in un Meeting Internazionale vinto dalla britannica Amy Hunt, chiudendo in sesta piazza con 11.46. La classe 2009 tornerà in gara domenica 27 settembre per disputare la staffetta.