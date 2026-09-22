Kelly Doualla illumina il cast dei Campionati Societari Allievi: ultimo impegno stagionale per i migliori U18 azzurri

La stagione internazionale della grande atletica su pista è andata ormai in archivio con l’Ultimate Championship di Budapest, ma in Italia il calendario nazionale propone ancora un appuntamento di rilievo in ambito giovanile che si terrà tra sabato 26 e domenica 27 settembre: i Campionati Societari Allievi. La Finale Oro si terrà a Majano (Udine), mentre le Finali B andranno in scena a Imperia, Ponzano Veneto (Treviso), Perugia e Battipaglia (Salerno).

Kelly Doualla è iscritta all’evento e difenderà i colori del suo club di appartenenza (Cus Pro Patria Milano) gareggiando sia nei 100 metri che con la staffetta. La stella emergente della velocità femminile azzurra spera di chiudere con due buone prestazioni una stagione molto positiva che l’ha vista ottenere il titolo europeo U18 ed il bronzo mondiale juniores a livello individuale.

La sedicenne lombarda spera di trascinare la sua società verso lo scudetto, presentandosi nella località friulana da favorita d’obbligo sui 100 e con la possibilità di dare un contributo importante nella 4×100. Tra gli iscritti nella Finale Oro spicca inoltre la presenza di Antony Del Pioluogo, vice-campione europeo U18 di getto del peso che si cimenterà anche nel disco.

Attesa ai blocchi di partenza un altro prospetto interessante come Micol Candidi, in gara nei 200 e sul giro di pista, mentre per quanto riguarda il mezzofondo i riflettori saranno puntati in primis sul neo-primatista tricolore U18 dei 1500 Federico Giardiello (3:44.24 a Busto Arsizio, battendo la miglior prestazione italiana allievi di Yeman Crippa).