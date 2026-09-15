Kelly Doualla, Daniele Inzoli e Serena Di Fabio tra le grandi promesse d’Europa: i nominati per le Rising Star

Tre azzurri sono stati nominati per il premio di Rising Star d’Europa, ovvero per la palma di miglior giovane promessa emergente del panorama atletico continentale. Tra le donne sono state selezionate Kelly Doualla (Campionessa d’Europa U18 e bronzo mondiale U20 sui 100 metri, nonché miglior minorenne della storia sul rettilineo con il crono di 11.14) e Serena Di Fabio (Campionessa del Mondo tra le U20 sui 5000 metri di marcia).

Le nostre portacolori dovranno vedersela con la cipriota Marina Hadjicosta (lancio del disco), la greca Eleni Iakovaki (400 metri), la polacca Anastazja Kus (400 metri), le finlandesi Alisa Launonen (eptathlon) ed Enni Virjonen (eptathlon), la slovena Ziva Remic (800 metri), la bulgara Viktoria Angelova (salto triplo, ha vinto Europei U18 e Mondiali U20) e la ceca Linda Botkova (400 ostacoli).

Daniele Inzoli si è laureato Campione del Mondo U20 nel salto in lungo, volando a 8.15 metri in qualifica con vento contrario. L’azzurro dovrà fare i conti con il francese Zackaria Dia (salto con l’asta), lo spagnolo Bakr El Asri (3000 siepi), lo svedese Liam Belo Da Silva (decathlon), i britannici Divine Iheme (100 metri), Tito Odunaike (salto triplo) e Samuel James (salto in alto), il finlandese Jere Murto (tiro del giavellotto), i cechi Josef Pazdera (lancio del martello) e Michal Rada (400 ostacoli).