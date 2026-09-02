Karate: non arrivano altre medaglie azzurre dai Giochi del Mediterraneo 2026

Il karate saluta i Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto con la seconda e ultima giornata di gare all’interno del PalaWojtyla di Martina Franca. Per l’Italia dopo la scorpacciata di ieri, con 6 medaglie: 3 argenti e 3 bronzi, oggi non è arrivata alcuna soddisfazione.

Al maschile Matteo Fiore, arrivato fino ai quarti di finale nei -84 kg, si è fermato nel percorso dei ripescaggi per il bronzo. Matteo Avanzini invece, nei +84 kg, è arrivato sino alla finale per il bronzo nel torneo di ripescaggio, salvo poi cedere – in un duello pieno di pathos e confusione – al turco Ugur Aktas (6-7).

Spenta, fra le donne, la prova di Clio Ferracuti: l’azzurra nei +68 kg ha visto trovarsi la strada sbarrata già al primo turno dalla turca Ugur Aktas, che si è imposta 7-8.

Rimangono quindi complessivamente 6 gli acuti italiani in Puglia, pur senza ori. Ad andare sul podio con la medaglia d’argento sono state Erminia Perfetto, Veronica Brunori e Silvia Semeraro, congiuntamente ai bronzi di Luca Maresca, Alessandra Mangiacapra e Daniele De Vivo