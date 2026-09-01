Karate: Brunori, Perfetto e Maresca vanno sul podio ai Giochi del Mediterraneo

La prima sessione di incontri ai Giochi del Mediterraneo 2026 porta subito medaglie alla pattuglia azzurra del karate impegnata al PalaWojtyla di Martina Franca negli incontri di kumite. Il bottino parla di due medaglie d’argento e una medaglia di bronzo: per un totale di tre podi.

Secondi posti per Erminia Perfetto, nei -50 kg, e Veronica Brunori, nei -55 kg: percorso simile per le rappresentanti tricolori capaci entrambe di arrivare sino all’ultimo atto delle rispettive categorie e poi di trovare la strada sbarrata dalla algerina Cylia Ouikene, impostasi 9-3 contro Perfetto, e dalla marocchina Chaimae El Hayti, che ha battuto di misura per 3-2 Brunori.

Più articolato invece l’arrivo alla medaglia di Luca Maresca, nei -67 kg. L’azzurro infatti, eliminato nei quarti di finale, è dovuto passare dai ripescaggi per arrivare al bronzo riuscendo ad avere la meglio nel match decisivo sul greco Georgios Baliotis, piegato 11-9.

Nel pomeriggio continueranno gli incontri, per l’Italia vi sono ancora in gara: Silvia Semeraro nei -58 kg, Alessandra Mangiacapra nei -61 kg e Daniele De Vivo nei -75 kg. Tutti e tre partiranno dagli ottavi di finale dei loro tabelloni per provare a fare più strada possibile.