Juventus-Milan 1-1, Gatti acciuffa il pareggio allo scadere. Inter e Roma in testa alla Serie A

Milan e Juventus hanno pareggiato per 1-1 nel big match della domenica valido per la terza giornata della Serie A. I rossoneri si sono portati in vantaggio all’Allianz Stadium grazie al gol di Cissè al 68′, ma in pieno recupero è arrivata la pronta risposta di Federico Gatti. Inter e Roma restano così al comando della classifica generale a punteggio pieno con due punti di vantaggio nei confronti di Milan, Juventus e Como.

Il Frosinone ha sconfitto il Venezia per 3-2 di fronte al proprio pubblico, al termine di una partita rocambolesca: la doppietta di Raimondo permette ai padroni di casa di issarsi sul 2-0 al termine del primo tempo, Yeboah e Sagrado riescono a pareggiare i conti, ma all’83mo minuto Kvernadze segna il gol della vittoria.

Due pareggi nel pomeriggio: 1-1 tra Parma e Monza (brianzoli in vantaggio al 38′ con Robinson, Lontani replica al 60′), 2-2 tra Bologna e Sassuolo (Doig e Adzic hanno portato in vantaggio gli ospiti, ma Piccoli e Dovbyk hanno saputo replicare).