Juventus-Benfica oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming

Oggi, martedì 22 settembre, la Juventus Women farà il suo esordio nella fase a girone unico della UEFA Champions League 2026-2027 di calcio femminile. Nella fattispecie, la Vecchia Signora affronterà alle ore 21:00 il Benfica nella fascinosa cornice dell’Allianz Stadium di Torino.

La squadra allenata da Isaac Guerrero è reduce dalla pirotecnica vittoria nella Serie A Women’s Cup, maturata con una rimonta sulla Roma agguantata al fotofinish e poi risolta soltanto ai calci di rigore. Un successo non poco adrenalinico che ha dato una grande iniezione a tutta la formazione che, ricordiamo, ha staccato il pass per la fase principale della competizione europea battendo d’autorità il St. Pölten.

I più attenti si ricorderanno che quella di oggi sarà una vera e propria rivincita dopo quanto successo nella scorsa edizione, quando le bianconere riuscirono a spuntarla per 2-1 grazie ad una doppietta fantastica fermata Cecilia Salvai, anche in quel caso con una remuntada. Le lusitane dunque partiranno alla volta dell’Italia con il coltello tra i denti, motivate a fare bene.

La partita tra Juventus e Benfica, valida per la prima giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena martedì 22 settembre (ore 21:00) all’Allianz Stadium di Torino. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

JUVENTUS-BENFICA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Martedì 22 settembre

Ore 21:00 Juventus vs Benfica all’Allianz Stadium di Torino

PROGRAMMA JUVENTUS-BENFICA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport