Jorge Martin valuta una possibile operazione causa sindrome compartimentale dopo il GP d’Austria

Tra Aragon e Misano si è complicato il progetto mondiale di Jorge Martin, rimasto fuori dal podio in entrambi gli appuntamento e agganciato da Marc Marquez (autore di due doppiette consecutive) in vetta alla classifica generale. Il pilota spagnolo dell’Aprilia non ha brillato sia al MotorLand che in Romagna, ma il crollo avvenuto nella seconda metà del GP di San Marino è dovuto ad un fastidioso problema fisico che rischia di ripresentarsi anche questo weekend al Red Bull Ring di Spielberg.

Stiamo parlando dell‘arm pump (sindrome compartimentale), incubo di tutti i piloti di MotoGP, che potrebbe costringere Martinator ad operarsi subito dopo il GP d’Austria. “Avevo un buon feeling, un buon ritmo e stavo guidando come piace a me, fino a quando ho iniziato a sentire tensione all’avambraccio. Dopo l’Austria valuteremo come affrontare questo problema fisico e studieremo le possibili soluzioni. Sottoporsi ad un intervento chirurgico può sempre comportare complicazioni ed è una scelta da valutare attentamente“, spiega il campione mondiale 2024.

L’intervento per la sindrome compartimentale non è particolarmente problematico sulla carta ed il recupero è breve, dunque Martin dovrebbe partecipare senza problemi al GP del Giappone in programma dal 2 al 4 ottobre. Nel frattempo il centauro dell’Aprilia si sottoporrà domani ad una visita medica in quel di Barcellona, con i suoi chirurghi di fiducia specializzati negli arti superiori che valuteranno la lesione ed il modo migliore per gestirla.

“Aprilia continua a fare un ottimo lavoro per permetterci di trovare il feeling giusto e affrontare i weekend con meno dubbi. Ora dobbiamo concentrarci sull’Austria, una pista che mi piace. Voglio ringraziare il team per il lavoro che sta facendo e i tifosi che ci hanno sostenuto per tutto il weekend a Misano. L’atmosfera è stata spettacolare“, le parole di Martinator dopo il weekend romagnolo.