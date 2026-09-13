Jorge Martin spiega: “La moto andava bene, ho avuto un problema al braccio destro”

Non un buona domenica per Jorge Martin. Lo spagnolo ha infatti perso la leadership in solitaria del Mondiale in occasione del GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 appena conclusosi presso il mitico tracciato di Misano Adriatico. Il pilota in forza all’Aprilia non è andato infatti oltre la quinta posizione, scivolando così al secondo posto nella classifica generale.

A vincere è stato non a caso il detentore del titolo Marc Marquez, adesso al comando proprio con Martin dopo aver preceduto il fratello Alex e la KTM di Pedro Acosta. Approdato al parco chiuso, il nativo di Madrid ha commentato la sua giornata svelando di averea avuto problema fisico che ha fondamentalmente ha compromesso il risultato:

“Oggi ho avuto questo problema al braccio per sindrome compartimentale, poi non ho sentito più il freno e non ho fatto più niente, ero fuori dal controllo della moto – ha detto Martin – Mi dispiace perché mi sentivo bene e la moto andava bene. Ero lì per vincere, non volevo altro. Il problema è al braccio destro. Pensare di operarmi nuovamente? Non abbiamo tempo di fare niente per l’Austria, non credo che sarà un problema, poi decideremo cosa fare. Mancano poche gare, ma ce ne sono tante di fila. Ci dobbiamo pensare“.

L’iberico ha poi concluso: “Sono felice del lavoro che abbiamo fatto, abbiamo fatto un bello scatto, oggi ho anche preso la leadership, si è presentato questo problema e non ho avuto nessuna opzione, sono deluso. Ma non c’è niente che possa fare, devo solo recuperare in vista della prossima gara. Ieri ho sentito fastidio, ma ho tenuto botta. Oggi pensavo di fare di più ma dopo tredici giri è arrivato di colpo questo problema, senza frenare bene perdevo molto al T1 e faticavo nel cambio di direzione. La velocità c’è. Questo problema è arrivato come un colpo, ma non posso farci niente“.