Jorge Martin si lancia verso Motegi: “Concentrazione e costanza per puntare al titolo”

Inizia la trasferta asiatica del Mondiale di MotoGP 2026 e la corsa al titolo si fa sempre più serrata. La classifica generale vede Jorge Martin al comando con 12 punti di vantaggio su Marc Marquez, mentre Marco Bezzecchi si trova a 42 lunghezze di distacco dal compagno di scuderia. L’annata inizia ad imboccare l’ultima parte con le 7 gare conclusive che andranno ad eleggere il nuovo padrone della classe regina.

Il circuito di Motegi sarà, quindi, il palcoscenico ideale per il weekend in arrivo con 37 punti in palio di capitale importanza. Dopo quanto visto al Red Bull Ring l’equilibrio regnerà sovrano con i due spagnoli che duelleranno ancora per il successo finale, con i possibili inserimenti di Marco Bezzecchi e Pedro Acosta che potrebbero andare a scombinare i piani.

Jorge Martin cercherà di sfruttare la sua Aprilia per confermare le sue chance di titolo. La continuità messa in mostra da “Martinator” sta facendo la differenza in questo campionato dato che, giova ricordarlo, il nativo di Madrid ha vinto solamente il Gran Premio di Francia di Le Mans, aggiungendo le Sprint Race di Austin, Le Mans, Silverstone e proprio Red Bull Ring.

Il pilota ex Ducati ha analizzato la situazione in vista della tappa nipponica al sito ufficiale Aprilia: “Inizia la tournée asiatica e ci arriviamo in un buon momento. Come squadra stiamo lavorando molto bene e voglio ringraziare Aprilia per l’ottimo lavoro che sta svolgendo. Dobbiamo proseguire su questa strada, mantenendo la costanza e restando concentrati sui nostri obiettivi. Nutro grande rispetto per la cultura asiatica e non vedo l’ora di correre davanti ai nostri tifosi giapponesi. Ha inizio una fase del campionato estremamente importante. Andiamo!”