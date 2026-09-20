Jorge Martin rende merito ad Acosta: “Oggi non si poteva battere. Secondo posto importante per la stagione”

Jorge Martin è ovviamente soddisfatto dopo aver concluso al secondo posto al termine del Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sullo splendido tracciato del Red Bull Ring il pilota spagnolo ha estratto il massimo dalla sua domenica e ha messo un altro bel mattoncino a livello di classifica generale rimettendo 12 punti tra sé e Marc Marquez.

La vittoria nella gara odierna è andata a Pedro Acosta al primo successo nella classe regina con 1.017 su Jorge Martin, mentre completa il podio Marco Bezzecchi a 1.2. Quarta posizione per Ai Ogura a 2.1, quinta per Marc Marquez a 7.3, mentre è sesto Brad Binder a 8.7. Settimo Francesco Bagnaia a 9.6, ottavo Fermin Aldeguer a 12.3, quindi nono Fabio Di Giannantonio a 14.8, mentre è decimo Johann Zarco a 16.2.

Al termine della gara il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente una gara fantastica! Ci tengo a fare le congratulazioni a Pedro Acosta che ha vinto la sua prima gara, ha guidato alla grande e si merita tutto questo. La mia gara? Sono partito bene poi, dopo che Pedro mi ha passato, ho provato a non mollare, cercando anche di gestire gomme e carburante. Mi sentivo sotto controlla ma lui piano piano si è allontanato. Nel finale la mia gomma posteriore era distrutta e non potevo fare di più. Nel complesso un grande weekend per me. Dovremo fare così ogni volta fino al termine della stagione”.

Il pilota nativo di Madrid prosegue nel suo racconto: “Se ho gestito Bezzecchi e Marc Marquez per questioni di classifica? No, la classifica non la guardo proprio, specialmente quando sono in gara. Io ho corso come ho potuto, semplicemente Pedro ne aveva di più oggi, era più forte. Noi dobbiamo continuare in questo modo. Gara dopo gara. Cercando di migliorare dove possiamo farlo, per esempio in piste come il Red Bull Ring dove c’è poco grip. Pensavamo fosse un weekend nel quale avremmo perso punti rispetto alle Ducati e invece siamo arrivati davanti noi”.