Jorge Martin: “Non mi sento ancora al 100%, ma le prossime piste dovrebbero essere favorevoli”

Jorge Martin è stato uno dei protagonisti principali della conferenza stampa piloti del giovedì che precede il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2026, quattordicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo dell’Aprilia arriva a Misano da leader del campionato, nonostante i deludenti risultati ottenuti ad Aragon, con un vantaggio di 19 punti su Marc Marquez e 24 sul compagno di squadra Marco Bezzecchi.

“Sicuramente Aragon è stata una pista non semplicissima, qui in passato ho avuto buone soddisfazioni. Aprilia ha vinto con Marco l’anno scorso, anche Marc ha vinto qui, quindi il livello è alto. Siamo pronti, abbiamo una buona velocità e possiamo battagliare lì davanti“, esordisce Martinator nel media day romagnolo proiettandosi verso la tre-giorni di Misano.

Sulla corsa al titolo: “Sicuramente la lotta è ancora molto lunga, sembra che noi tre siamo un po’ più avanti. Non mi sento ancora al 100%, in alcune piste sto bene mentre in altre faccio più fatica. Devo iniziare bene questo weekend, le prossime piste credo che siano favorevoli. Non sento di avere la velocità per lottare per la vittoria ogni weekend. Cercherò di continuare a lavorare per cercare di raggiungere la velocità di Marc e Marco, sento di essere ancora un po’ indietro rispetto a loro. Marc ha vinto ad Aragon facendo paura, Marco è alla sua gara di casa. Io non sono al top, quindi vediamo”

Sull’impressionante foto pubblicata sui social da Marc Marquez in cui il catalano mostra la sua spalla martoriata: “L’ho vista su Instagram ed è stata di forte impatto, ma il nostro sport è questo. Non so esattamente Marc cosa abbia, ma so che ha fatto male perché posso parlare su quello che ho vissuto io. Trovi la fiducia nel proseguire dopo gli infortuni nella preparazione. Talvolta esageriamo a tornare in fretta, qualche volta è meglio aspettare ed essere pronti. Quando torniamo in pista non è sulla MotoGP la prima volta, c’è meno pressione ed è tutto più semplice“.

Sulle aspettative per l’imminente weekend di gara in Italia: “Ci sono gare che ho già fatto l’anno scorso, come Brno, dove ho fatto fatica e sono andato peggio dell’anno scorso. Ho una bella base da cui partire ed è importante. Di solito questa pista ha molto più grip rispetto ad altre in cui ho fatto più fatica, spero che il mio inizio sia migliore rispetto ad Aragon“.