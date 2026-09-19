Jorge Martin: “La moto è migliorata rispetto a ieri, ho spinto come una bestia”

Alla fine la spunta Jorge Martin. Lo spagnolo ha conquistato la pole position al GP di Austria, quindicesimo atto del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena questa settimana presso il Red Bull Ring di Spielberg. Giro secco poderoso per lo spagnolo che, nella fattispecie, ha strappato il primato al diretto rivale Marc Marquez.

Nello specifico il pilota Aprilia ha fermato il cronometro a 1:27.917, rifilando 0.015 al detentore del titolo, secondo davanti a Pedro Acosta (0.071) che completa la terza fila. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Madrid ha commentato quanto fatto:

“Me la sono goduta – ha detto Martin – Quando conosco la moto, quando sento che tutto è a posto riesco a spingere forte. Qui la base c’era, abbiamo lavorato nei piccoli dettagli. Ho spinto come una bestia, è venuto fuori un bel giro secco, è stato bellissimo conquistare la pole. Abbiamo fatto passi in avanti rispetto a ieri, dove non c’era contatto al posteriore“.

Ricordiamo che questo pomeriggio andrà in scena la Sprint Race. L’inizio è previsto per le ore 15:00. Domani, domenica 20 settembre, la gara lunga partirà invece alle 14:00.