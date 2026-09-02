Jodar travolto da Bu all’esordio. Clamorosa eliminazione dello spagnolo

Era uno dei protagonisti più attesi alla vigilia del torneo. Nell’incontro valevole per il primo turno dello US Open lo spagnolo Rafael Jodar, testa di serie numero dodici e autore di una crescita esponenziale negli ultimi mesi, finisce travolto da Yunchaokete Bu. Il lucky loser cinese domina l’incontro 6-2 6-1 6-1 in un’ora e quarantanove minuti.

L’equilibrio iniziale dura poco. Il giocatore asiatico sfrutta la quinta opportunità per operare il break del 2-1, consolida il vantaggio con il 3-1 e strappa nuovamente la battuta al rivale per il 4-1. Jodar, dopo aver annullato un set point, accorcia sul 5-2. Bu però mantiene la calma e chiude 6-2 al secondo set point.

Il tennista cinese sfrutta la seconda occasione per operare il break in apertura, non concede nulla sulla propria battuta e strappa nuovamente il servizio all’avversario per il 4-1. Il giocatore iberico appare letteralmente irriconoscibile e Bu ne approfitta per chiudere 6-1 al secondo set point.

La musica non cambia nel terzo parziale. Il giocatore asiatico, in controllo delle operazioni, capitalizza la prima opportunità per il break del 2-0, continua la sua marcia nei turni di servizio e firma il secondo break per volare 5-1. Nel momento della verità Bu non trema e chiude 6-1 al secondo match point.

Jodar chiude la sua prova con due ace, commette tre doppi falli e serve il 52% di prime. L’iberico si aggiudica il 52% di punti sulla prima e il 32% quando si affida alla seconda. Il giocatore spagnolo mette a referto quindici vincenti, ma commette ben trentasette errori gratuiti, mentre il suo avversario chiude il match con ventuno vincenti e altrettanti gratuiti.