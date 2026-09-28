Jodar sulla Laver Cup: “Quella di Londra è stata una settimana speciale”

Nella formazione dell’Europa che, dopo la sconfitta dello scorso anno, ha riconquistato la Laver Cup, Rafael Jodar ha apportato il suo contributo alla causa grazie al netto successo ottenuto contro Bublik nella prima giornata. Lo spagnolo, nella conferenza stampa conclusiva, ha raccontato le emozioni vissute nella settimana londinese.

Sulla vittoria della Laver Cup: “Significa molto per me vincere questo titolo con questi ragazzi. Mi hanno aiutato fin dal primo giorno in cui sono arrivato qui. Sapevano che ero il nuovo arrivato, quindi hanno dovuto spiegarmi come funzionava questa competizione. Credo che abbiano fatto un lavoro fantastico nel sostenermi durante la mia prima partita, durante il mio debutto. È sempre molto difficile”.

L’importanza del successo con Bublik: “Ero molto felice di aver ottenuto la mia prima vittoria e poi, per tutto il fine settimana, ho cercato di sostenere i miei compagni. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro come squadra, sostenendoci a vicenda, sia dalla panchina che al giocatore in campo. Significa molto per me aver avuto l’opportunità di condividere questa fantastica settimana con questi ragazzi. È stata un’esperienza davvero speciale”.

Sull’atmosfera magica della Laver Cup: “È stata una settimana speciale. Quello che ho scoperto qui nel circuito è che per molte settimane viaggi con la tua squadra, ma giochi per te stesso. Qui giochi per una squadra. Ricevi il sostegno di tutti gli altri giocatori della squadra. Quindi è davvero speciale vivere un fine settimana come questo all’interno del circuito, dove puoi stare con più persone intorno alla tua squadra”.

Il grazie ai due capitani: “Ovviamente questi due grandi capitani, che ci hanno davvero aiutato durante questo fine settimana e questa settimana, prima negli allenamenti e poi nelle partite, penso che abbiano fatto un lavoro fantastico. Voglio anche ringraziarli per aver riposto fiducia in me e per avermi chiamato a rappresentare l’Europa quest’anno”.