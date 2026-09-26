Jodar: “Ho giocato meglio di Bublik i punti decisivi. Alcaraz mi ha aiutato quando sono arrivato a Londra”

Rafael Jodar continua a raccogliere soddisfazioni nella stagione che lo ha rivelato al grande pubblico. Lo spagnolo, reduce dalla pesante sconfitta agli US Open, ha vinto e convinto nel match di debutto in Laver Cup contro Bublik. Al termina della partita, Jodar ha analizzato la sfida con il kazako e riflettuto a tutto tondo sull’esperienza londinese e sulla propria annata.

Sull’influenza di Alcaraz nell’adattamento alla nuova competizione: “Carlos è una persona fantastica, un grande giocatore. Mi ha aiutato molto da quando sono arrivato qui a Londra. Se non sbaglio, ha già partecipato a questo torneo due volte. Quindi ne sa più di me su come funziona. E il fatto che siamo entrambi spagnoli, credo che aiuti. La lingua aiuta sempre. Sono molto grato di condividere questa settimana con lui; cercheremo di conquistare entrambi i punti in questo torneo”.

L’analisi del debutto trionfale contro Bublik: “Sapevo che sarebbe stata una partita molto difficile. È sempre difficile giocare le prime partite di un torneo, ma credo di aver gestito molto bene i momenti importanti e più complicati. Ho affrontato un avversario molto ostico che, a mio parere, ha giocato anche lui un ottimo tennis, ma credo di aver giocato meglio nei punti decisivi”.

Sull’adattamento al campo: “I primi quattro o cinque game mi hanno davvero aiutato ad adattarmi al campo. Mi ero già allenato su questi campi per qualche giorno, ma credo che giocare set di allenamento e partite sia tutta un’altra cosa. Quei quattro game – durati circa 30 minuti per entrambi – mi hanno davvero aiutato ad abituarmi al campo, a trovare il mio ritmo e a ottenere il break per poi servire per il primo set. E poi, nel secondo set, ho giocato in modo molto solido e con un piano di gioco ben definito”.

L’esperienza nelle competizioni a squadre: “Questo tipo di eventi è diverso da quello a cui siamo abituati nel circuito. Viaggiamo molto da soli. Non partecipiamo a molti tornei a squadre. Quindi, quando abbiamo l’opportunità – come in Coppa Davis o nella Laver Cup – questi eventi ci fanno apprezzare questo sport. L’anno scorso mi ha davvero aiutato a trovarmi in un ambiente in cui potevo condividere molto con i giocatori e gli allenatori, dove erano sempre pronti ad aiutarmi. Per questo sono molto grato di aver trascorso un anno all’università ad abituarmi a questo tipo di ambienti e ad avere persone che sono sempre lì per me”.

Sui festeggiamenti dai compagni in panchina: “È fantastico avere così tanti bravi giocatori in panchina. Penso che mi aiutino in ogni modo possibile; anche quando sono in panchina, cerco di aiutarli. Abbiamo due grandi capitani, Tim e Yannick, che ci danno sempre consigli e ci dicono cosa fare perché conoscono molto bene questa competizione, sanno come giocare e come competere contro gli altri giocatori. Quindi penso che sia fantastico avere persone di questo tipo in panchina e vedere che anche loro apprezzano quello che facciamo”.

Sugli obiettivi per il 2027: “Il mio obiettivo principale è migliorare, progredire. È il mio primo anno nel circuito, quindi ho ancora molte cose da perfezionare. Posso essere un giocatore migliore; sono sempre stato uno che ha dato il massimo e ha lavorato sodo per arrivare dove sono ora. Penso che sia una buona situazione, ma allo stesso tempo, voglio di più. Sono consapevole di poter migliorare in futuro e di poter competere con i migliori giocatori del circuito. Quindi sì, il mio obiettivo è continuare a migliorare, continuare a divertirmi e sfruttare opportunità come questa: un evento a squadre come la Laver Cup qui a Londra”.