Jasmine Paolini: “Fisicamente mi sento molto meglio, contro l’Ucraina sarà un altro match duro”

Da tre anni a questa parte Jasmine Paolini è praticamente imbattibile quando indossa la maglia azzurra nell’ambito della Billie Jean King Cup, riuscendo sempre a trasformarsi e trascinando spesso e volentieri l’Italia alla vittoria. Quest’oggi la finalista di Wimbledon 2024 ha ribaltato l’1-0 iniziale della Cina (firmato da Shuai Zhang contro Elisabetta Cocciaretto), battendo per la prima volta in carriera la campionessa olimpica Zheng Qinwen e vincendo il doppio decisivo al terzo set insieme a Sara Errani per portare la nostra nazionale al penultimo atto delle Finals di Shenzhen.

Paolini colleziona così nel giro di poche ore la settima e l’ottava affermazione consecutiva in BJK Cup tra singolo e doppio, che diventano dieci considerando le ultime undici partite (unico ko contro Iga Swiatek nella semifinale del 2024). “Era una partita tosta contro la Cina, era dura vincere. Oggi ho giocato un buon singolare, in doppio non è stato facile anche perché era da tanto tempo che non giocavamo insieme. Abbiamo avuto un calo soprattutto nel secondo set, ma alla fine nei momenti importanti al terzo abbiamo giocato bene ed è questo quello che conta“, le dichiarazioni a caldo della toscana.

Sempre ai microfoni di SuperTennis, la numero 1 d’Italia si è proiettata verso la semifinale contro l’Ucraina priva di Marta Kostyuk: “Avremo un’altra chance sabato e speriamo di poter fare un’altra buona partita. Stesso tabellone di un anno fa praticamente (ride, ndr). Sarà un altro match tosto. Hanno una top10 come Svitolina, proverò a fare una buona partita, e proveremo come team a fare del nostro meglio. Vediamo come va“.

In conferenza stampa Jasmine ha confermato di aver ritrovato buone sensazioni a livello fisico dopo i problemi al piede degli ultimi mesi: “Mi sento molto meglio rispetto a New York, dove facevo fatica a muovermi. Sono contenta di essere tornata a giocare una partita di questo livello: non vuol dire che ora saranno tutte così, ma spero che una vittoria così possa darmi fiducia. Sono consapevole che per stare a questo livello serve stare al 100% fisicamente e avere allenamenti nel serbatoio, oggi è stata una buona partita proprio perché ci siamo allenate bene“.