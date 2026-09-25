Jannik Sinner, ultimo allenamento e poi la Cina? Il programma per il ritorno in campo

Ultimo allenamento e poi si vola in Cina? Dovrebbe essere così. La lunga attesa per rivedere Jannik Sinner dovrebbe essere finita. Il n.1 del mondo, infatti, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e da altre testate autorevoli, volerà alla volta dell’Asia, per affrontare il torneo di Pechino, il cui inizio è previsto il 30 settembre. Successivamente è prevista anche la partecipazione al Masters1000 di Shanghai (7-18 ottobre).

Stando a quanto riportato dalla Rosea, l’arrivo di Jannik nella capitale cinese è previsto domenica 27 settembre. Le indicazioni negli allenamenti, dunque, sarebbero state positive e l’infiammazione extra-articolare al ginocchio destro dovrebbe essere superata.

Allenamenti a intensità crescente che hanno portato a questa decisione, come quello con Flavio Cobolli. Training nei quali l’azzurro ha sfruttato anche la vicinanza con il centro di Riccardo Piatti, allenandosi con alcuni giocatori facenti parte della struttura del suo ex coach. L’ultimo allenamento documentato è proprio legato al al Piatti Tennis Center.

Prima della partenza per Pechino, come riportato da sportmediaset, Sinner dovrebbe partecipare alla sfilata di Gucci in Via Colleoni per la Fashion Week di Milano e poi dal capoluogo meneghino dovrebbe prendere l’aereo che lo porterà in Cina.

Martedì 29 settembre è in programma il sorteggio del tabellone principale e Sinner conoscere il nome del suo primo avversario. A questo punto non resta che attendere ancora pochi giorni.